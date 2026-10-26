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L’ailier du Feyenoord Anis Hadj Moussa a arraché un précieux nul (1-1) face au PSV grâce à une frappe enroulée dont il a le secret, à Eindhoven. Le capitaine Luciano Valente a révélé qu’une mise au point sans détour à la pause avait inspiré le spectaculaire renouveau tactique des leaders du championnat en seconde période.

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Hadj Moussa arrache le nul et maintient Feyenoord en tête

Feyenoord a conservé ses quatre points d’avance en tête du classement d’Eredivisie après être revenu au score pour arracher un nul 1-1 face au PSV. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst a beaucoup souffert en première période et a concédé l’ouverture du score sur une frappe à bout portant de Guus Til.

Les visiteurs ont toutefois affiché un tout autre visage après la pause, sous l’impulsion de leur homme providentiel, Anis Hadj Moussa.

À la 55e minute, l’ailier algérien est repiqué depuis le côté droit avant d’enrouler une superbe frappe du gauche dans le petit filet opposé.

Valente reconnaît que la première période de Feyenoord était inacceptable

Le capitaine de Feyenoord, Luciano Valente, a livré une analyse sans détour des quarante-cinq premières minutes poussives de son équipe. « Le match était très ouvert ; ils ont gagné tous les duels et nous avons été très brouillons avec le ballon », a reconnu Valente auprès d’ESPN.

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« À la mi-temps, nous nous sommes dit que ce n’était pas acceptable et qu’il fallait vraiment hausser notre niveau. Il faut tout donner si l’on veut obtenir un résultat sur le terrain du PSV. »

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« En seconde période, je pense que vous avez vu un Feyenoord très différent. Le nul est mérité, je pense, et nous avons aussi eu des occasions de porter le score à 1-2. Nous aurions même pu gagner », a-t-il ajouté.

Hadj Moussa explique le secret de son but et sa force mentale

Hadj Moussa a reconnu ne pas avoir été à la hauteur en première période avant de changer le cours du match. « Je savais que je devais en faire plus après la pause. Nous avons aussi très bien joué collectivement en seconde période. J’ai donc eu un peu plus le ballon pour tenter ma chance », a déclaré Hadj Moussa à ESPN.

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Décrivant son but décisif, l’ailier a expliqué : « J’avais beaucoup d’espace. Je suis donc parti sur ma gauche pour frapper rapidement. Je sais que je peux faire ça, même quand je ne joue pas. Je pense que c’est pour cela que l’entraîneur ne me remplace pas. »

L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a salué la détermination de l’ailier à continuer d’essayer malgré ses difficultés initiales.

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Le leader préserve son avance sans s’incliner dans la course au titre

Ce point arraché de haute lutte à Eindhoven permet à Feyenoord de conserver ses quatre longueurs d’avance sur ses poursuivants.

Valente et ses coéquipiers ont fait preuve de la résilience nécessaire pour obtenir des résultats dans des environnements hostiles à l’extérieur.

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Feyenoord va désormais préparer ses prochains matches pour défendre sa place en tête du classement.