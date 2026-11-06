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Le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a une nouvelle fois apporté un soutien appuyé au jeune prodige Lennart Karl après l’agitation des dernières semaines.

« Il a une personnalité différente de celle des autres jeunes joueurs. Mais nous aimons aussi avoir des joueurs de caractère. Il est culotté, courageux et, comme nous l’avons déjà dit plusieurs fois, il n’a peur de rien, il marque des buts, il fait des choses que les autres ne font pas. En dehors du terrain, il est un peu différent des autres, mais cela fait aussi partie de lui », a déclaré Freund avant le match de Bundesliga de samedi sur la pelouse du FSV Mayence 05, au micro de Sky.

« Je trouve aussi que c’est une bonne chose pour une équipe et pour le championnat qu’il y ait de telles personnalités », a ajouté l’Autrichien. « Mais la base, c’est toujours qu’il travaille dur. Nous en parlons régulièrement avec Lenny, et c’est ce qu’il fait. Je suis donc très confiant : il continuera à être récompensé dans les prochaines semaines et les prochains mois et à répondre sur le terrain, car c’est pour cela qu’il est là. Et c’est pourquoi nous sommes très, très heureux qu’il soit chez nous. »

Le joueur de 18 ans, qui avait inscrit mardi le premier but, si important, lors de la victoire 2-0 contre l’Atlético de Madrid et dont la célébration remarquée avait ensuite de nouveau suscité des discussions, a été appelé jeudi par le sélectionneur Jürgen Klopp pour les matches de Ligue des nations. « Je suis heureux pour Lenny qu’il soit de nouveau en équipe nationale. Je pense qu’il l’a mérité et qu’il y a aussi réalisé de bonnes performances », a déclaré Freund.

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En début de saison, Karl traversait encore une période difficile après une longue absence due à une blessure et son absence à la Coupe du monde. Il avait également essuyé des critiques du président d’honneur du Bayern, Uli Hoeneß, qui avait demandé davantage d’humilité au grand espoir munichois. Michael Ballack, conseiller du jeune joueur, avait alors pris sa défense. « Les dernières semaines ont évidemment été agitées, a reconnu vendredi le directeur sportif munichois. Mais, très honnêtement, ce qui compte pour nous, c’est ce que Lenny fait sur le terrain, la manière dont il s’entraîne et dont il travaille. »