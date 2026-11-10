Fabio Capello, l'entraîneur italien chevronné, a lancé une comparaison remarquée entre l'une des stars de la Juventus et la star du Barça, Lamine Yamal, dans un éloge qui a reflété l'ampleur de son admiration pour les qualités que possède le joueur bianconero.

Lors de la cérémonie de remise des prix « Bulgarelli Numero 8 », qui s'est tenue au Palazzo d'Accursio, siège de la municipalité de Bologne, Capello, président du jury du prix, s'est chargé de présenter la star de la Juventus, le Turc Kenan Yildiz, en entamant son propos par un éloge de ses capacités créatives, avant de lui attribuer une description exceptionnelle.

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Capello a déclaré à propos de Yildiz : « Il fait des choses qui ne viennent à l'esprit de personne, la Juventus, le football et les supporters le regrettent », avant d'ajouter : « Il possède l'imagination et il la donne aux autres. C'est le Lamine Yamal de l'Italie. »

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Cet éloge est intervenu à un moment où Yildiz poursuit sa convalescence d'une blessure à l'os métatarsien du pied, qui l'a éloigné des terrains, le joueur ayant profité de l'occasion pour faire le point sur son état physique et sur la date attendue de son retour.

Après avoir remercié Capello pour ses mots, Yildiz a déclaré : « Je vais bien maintenant, et j'espère revenir sur les terrains bientôt. La Juventus me manque, et j'ai hâte de pouvoir rejouer. »

Interrogé sur la date de son retour, il a répondu : « Je ne sais pas quand vous me verrez sur le terrain, mais on peut dire que je reviendrai en décembre. »

Ce prix est organisé par l'Association des footballeurs italiens et récompense les personnalités les plus en vue qui se sont illustrées au cours de la saison (passée). Il porte le nom de la légende de Bologne et de l'ancienne sélection italienne Giacomo Bulgarelli (1940-2009), qui fut l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire de Bologne, porta le numéro 8 pendant presque toute sa carrière et fut l'un des fondateurs de l'Association des footballeurs italiens.

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