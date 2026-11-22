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Florian Wirtz a marqué un but acrobatique en début de match dimanche, lors de la victoire de Liverpool contre son grand rival Manchester United (4-0) en Premier League.

« Il fait ça de façon sensationnelle », s'est enthousiasmé le consultant de Sky, Dietmar Hamann, à propos du but inscrit par l'international allemand à la 13e minute . Après un beau dribble sur la gauche, Rio Ngumoha avait centré vers l'axe, où Wirtz a repris le ballon de façon acrobatique à cinq mètres du but pour l'envoyer sous la barre.

Le ballon arrivant légèrement derrière le dos de l'international allemand, la reprise était d'autant plus compliquée. Wirtz a habilement pivoté et repris le ballon de volée du gauche, tandis que le gardien de United, Senne Lammes, ne pouvait que regarder, médusé.

L'ancien joueur du Bayern de Ligt vit un retour cauchemardesque avec United

La prouesse du joueur de 23 ans a été le point d'orgue d'un début de match débridé, pour le plus grand bonheur des supporters d'Anfield, mais qui a tourné au cauchemar pour les visiteurs et leur nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Au cœur de ce cauchemar : l'ancien défenseur du Bayern Matthijs de Ligt, qui faisait son retour en Premier League après une longue absence sur blessure et, plus récemment, deux apparitions en Ligue des champions.

Getty Images

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Pochettino, qui a récemment quitté son poste de sélectionneur des États-Unis pour succéder à Michael Carrick, limogé, à Old Trafford , a créé la surprise en titularisant de Ligt dès son premier match sur le banc. Mais dès la 8e minute, le Néerlandais a joué un rôle très malheureux dans l'expulsion de Leny Yoro, son partenaire en défense centrale.

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De Ligt a complètement mal jugé un long ballon et a laissé filer sans réagir l'attaquant de Liverpool Alexander Isak, persuadé à tort que le gardien Lammens allait régler la situation. Mais Lammens était introuvable : Isak a pu se diriger librement vers le but de United, avant que Yoro n'intervienne en catastrophe et ne le renverse. L'arbitre Samuel Barrott a estimé que Yoro avait annihilé une occasion manifeste de but et l'a expulsé.

« Mais que fait Matthijs de Ligt ? », s'est demandé, abasourdi, le commentateur de Sky Florian Schmidt-Sommerfeld. Pour les visiteurs, déjà en grande difficulté et tombés à l'avant-dernière place du classement après cette lourde défaite à Liverpool, le coup a été d'autant plus dur que l'ancien joueur de Leipzig Dominik Szoboszlai a magnifiquement transformé le coup franc qui a suivi, à 17 mètres du but, pour donner l'avantage aux Reds (10e minute).

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Peu après, Wirtz a doublé la mise. Après ses récentes belles prestations avec la sélection allemande , il avait retrouvé le championnat au sortir de la trêve internationale avec une confiance à toute épreuve. Le meneur de jeu a poursuivi sur sa lancée en club : il compte désormais huit contributions directes à des buts lors de ses huit derniers matches officiels avec Liverpool (trois buts, cinq passes décisives).

Après son but splendide, Wirtz délivre aussi une passe décisive

Deux faits illustrent la portée de cette nette victoire de Liverpool dans ce choc : jamais les Reds n'avaient mené 2-0 aussi tôt dans un match de Premier League contre United. Et Pochettino est le premier entraîneur de l'histoire de la Premier League à voir son équipe encaisser deux buts et recevoir un carton rouge en première période pour son premier match avec un nouveau club.

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Réduit à dix, United ne parvenait plus à peser offensivement. Ngumoha a quasiment scellé la victoire de Liverpool en marquant le 3-0 à la 66e minute. Entré en jeu, Victor Munoz a ensuite fixé le score à 4-0 à la 82e minute, servi par une superbe passe en profondeur de Wirtz.

Tandis que United est désormais avant-dernier et reste donc dans la zone de relégation, Liverpool a consolidé sa quatrième place lors de cette 11e journée de Premier League. Son retard sur le leader, Arsenal, est de sept points.