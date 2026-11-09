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L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a salué la résilience de son équipe, qui est revenue au score pour décrocher une précieuse victoire 2-1 sur le terrain de l’Atlético de Madrid. Le technicien allemand a souligné un changement tactique qui a vu Frenkie de Jong évoluer dans un rôle inhabituel pour aider son équipe à négocier ce déplacement difficile.

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Surmonter un début de match poussif

Les géants catalans ont d’abord peiné à imposer leur jeu pendant les 45 premières minutes dans la capitale espagnole. Flick a reconnu que son équipe avait laissé trop d’espace à ses hôtes, ce qui l’avait empêchée d’exercer le pressing haut qui caractérise largement son mandat. Mais une égalisation cruciale juste avant la pause a inversé la dynamique, ouvrant la voie à une seconde période nettement meilleure.

Revenant sur les difficultés tactiques du début de match, Flick a déclaré aux journalistes : « En première période, nous étions trop loin de nos adversaires et nous ne pouvions pas presser efficacement. Mais un match dure 90 minutes : la première période n’a pas été parfaite, mais la seconde l’a été. Je suis heureux, surtout des trois points. C’était important. »

De Jong repositionné en défense

L’un des faits marquants de cette victoire arrachée à l’extérieur a été la polyvalence de De Jong. Anticipant la fatigue au sein de son effectif, Flick a demandé à l’international néerlandais d’occuper un poste de latéral qui ne lui est pas habituel pour aider l’équipe à conserver son avantage jusqu’au bout.

L’entraîneur de Barcelone est revenu sur sa discussion d’avant-match avec le milieu de terrain. Il a expliqué : « J’ai parlé avec Frenkie avant le match pour savoir s’il pouvait jouer quinze minutes à ce poste, comme latéral, jusqu’à ce que Bernie [Brian Farinas] soit fatigué. Il m’a dit que si l’équipe avait besoin de lui, il était prêt. Ensuite, nous ferions entrer Eric Garcia. »

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Des ambitions de titre affichées

Décrocher une victoire sur le terrain des hommes de Diego Simeone constitue une démonstration des ambitions de Barcelone. Le technicien allemand a attribué la note de « dix sur dix » à ses joueurs pour leur investissement, insistant sur la nécessité d’obtenir des résultats dans des environnements hostiles pour décrocher le titre national.

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Réaffirmant sa totale confiance dans son groupe, Flick a déclaré : « Nous avons les qualités pour gagner ces matches. Je vous ai dit qu’il fallait croire en cette équipe. Ce n’est pas facile de gagner ici, chez l’Atletico, et l’équipe a été fantastique.

« Nous sommes là, nous travaillons chaque jour pour gagner des titres, et c’est ce que nous voulons. Nous avons été meilleurs en seconde période. C’est le football : un match dure 90 minutes. Je suis satisfait : trois points de plus, c’est ce qui compte. »

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Gérer la trêve internationale

Les compétitions nationales marquent désormais une pause, ce qui pose un nouveau casse-tête au staff de Barcelone. Plusieurs membres importants de l’effectif vont rejoindre leur sélection, suscitant des inquiétudes quant à leur fatigue physique avant un calendrier hivernal éprouvant.

Flick a adressé un avertissement clair aux sélectionneurs concernant la santé des joueurs. « Cela fait partie de notre travail : il y a maintenant une trêve internationale et les joueurs espagnols ne sont généralement pas ici pendant ces pauses, a-t-il déclaré. Gérer le temps de jeu est crucial. Il est important qu’ils fassent de même avec leurs sélections. »