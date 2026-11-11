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Le Bayern Munich s’intéresserait à un transfert de Gianluca Prestianni, joueur du Benfica Lisbonne. C’est ce que rapporte le journaliste portugais Pedro Sousa.

Dans l’émission « Record na Hora », ce dernier a révélé que le club le plus titré d’Allemagne figurait parmi ceux qui avaient jeté leur dévolu sur le joueur offensif de 20 ans. Le Paris Saint-Germain est également cité parmi les prétendants. Les Français souhaiteraient même soumettre prochainement une offre à Benfica.

Prestianni porte le maillot du club portugais aux 38 titres de champion depuis janvier 2024. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2029, ce qui devrait le rendre peu abordable pour les autres clubs. Sousa estime même que le transfert de l’ailier pourrait rapporter jusqu’à 100 millions d’euros à Benfica.

Malgré son jeune âge, l’Argentin fait déjà partie des titulaires indiscutables du club lisboète. Après une année passée plutôt discrète, il a déjà participé à 18 buts en 20 matches officiels toutes compétitions confondues cette saison, avec douze réalisations et six passes décisives.

Getty Images

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Le profil de Gianluca Prestianni correspond-il aux attentes du Bayern Munich ?

Mais Prestianni ne s’est pas seulement fait connaître pour ses excellentes performances. Lors du match de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid en février dernier, il aurait proféré des insultes racistes à l’encontre de son adversaire Vinicius Junior en se cachant la bouche avec la main. L’UEFA l’a ensuite suspendu pour six matches, dont trois avec sursis.

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Par ailleurs, lors de la Coupe du monde 2026, la FIFA a instauré une règle prévoyant l’expulsion directe d’un joueur qui tente de communiquer en plaçant une main devant sa bouche. Elle a été appliquée pour la première fois lors du match de groupe entre le Paraguay et la Turquie : le Paraguayen Miguel Almiron a reçu un carton rouge après une échauffourée et une vérification par la VAR.

Sur le papier, Prestianni correspondrait au profil recherché par le Bayern. Le club munichois est toujours à la recherche d’un nouvel ailier capable de soulager un peu Luis Diaz, actuellement blessé.

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Il est toutefois fort peu probable que le club le plus titré d’Allemagne débourse pour cela une somme élevée à deux chiffres, en millions d’euros. Il recherche plutôt une alternative durable et abordable au Colombien.