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Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport
Marko Brkic
Traduit par

« Il était le maître du jeu » : un ancien entraîneur révèle pourquoi le Real Madrid ne s’est toujours pas remis du départ de Toni Kroos

LaLiga
T. Kroos
Real Madrid

Le Real Madrid n’a pas compensé la perte de Toni Kroos, même des années après son départ. À en croire Davide Ancelotti, il n’est d’ailleurs pas possible de remplacer l’ancien maître à jouer du milieu de terrain.

« Il était le maître du jeu. C’est lui qui dictait le tempo. Le match se développait comme il le voulait. Il prenait les décisions, et c’était décisif, parce qu’il contrôlait pour l’équipe le rythme du match », a déclaré Ancelotti, actuel entraîneur du LOSC Lille et fils de la légende des entraîneurs Carlo Ancelotti, dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS.

Ancelotti, ancien entraîneur adjoint du Real, a poursuivi en s’extasiant sur Kroos : « Et en plus, il courait énormément. Il parcourait onze kilomètres par match. En outre, il savait défendre et possédait un excellent sens tactique. Je l’adorais quand il jouait en numéro 6. J’adorais ça. »

Que dit Ancelotti du style de jeu de Kroos ?

L’entraîneur de Lille a également mis en avant le style de jeu de Kroos : « Ce n’était pas forcément quelqu’un qui s’employait sur les seconds ballons ou dans les duels. Il préférait jouer en numéro 8, parce qu’il laissait le sale boulot au numéro 6. Pour le style de jeu du Real Madrid, il a donc inévitablement été très difficile de perdre Toni. L’équipe a soudainement perdu énormément. »

Kroos a joué dix ans au Real Madrid et a notamment remporté cinq fois la Ligue des champions avec les Merengue, avant de mettre un terme à sa carrière en 2024. Son départ, ainsi que la perte de Luka Modric, qui joue désormais à l’AC Milan à 41 ans, sont régulièrement cités comme des facteurs des problèmes sportifs récents du Real.

Kroos ModricGetty Images

Le milieu de terrain axial actuel, avec des joueurs comme Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham et Arda Güler, dispose selon Ancelotti d’autres qualités. « Je ne veux pas que tout ce que je dis sur le Real Madrid soit compris comme une critique. Mais quand Modric ou Kroos étaient sur le terrain, le ballon trouvait son chemin vers le coéquipier à chaque appel en profondeur. » Il ne veut certes pas nier cette capacité aux joueurs actuels, mais pour un jeu vertical, il faut « quelqu’un qui sait comment te faire parvenir le ballon ».

Depuis le départ de Carlo Ancelotti, il y a en outre eu plusieurs changements d’entraîneur chez les Merengue. Après Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, Jose Mourinho est déjà le troisième coach en un an sur le banc du Real Madrid.

Lors des deux dernières saisons, les Blancos n’ont par ailleurs remporté aucun grand titre, seulement des trophées mineurs comme la Supercoupe de l’UEFA 2024 et la Coupe intercontinentale de la FIFA 2024. En Liga, ils ont récemment dû s’incliner à chaque fois face à leur grand rival, le FC Barcelone. Cette saison encore, leur retard sur les Catalans est déjà de six points.

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