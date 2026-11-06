« Ce qui m’a un peu surpris, c’est la sélection de Brown », a déclaré Hamann sur Sky. Selon lui, le joueur polyvalent de 23 ans serait « actuellement le troisième arrière gauche » au Bayern Munich. Hamann a estimé : « Ils ne semblent pas lui faire confiance en défense. »

De fait, lors des deux derniers matches, d’autres joueurs lui ont été préférés au poste d’arrière gauche. Pour le nul 2-2 contre le Borussia Dortmund, Alphonso Davies, revenu en forme, a débuté. Lors de la victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid, c’était Josip Stanisic. Mais il faut aussi le souligner : face à la cascade de blessures, l’entraîneur en chef par intérim Aaron Danks a gardé le polyvalent Brown en réserve comme joker offensif et l’a fait entrer à chaque fois au poste de numéro 10, où il avait déjà dépanné en début de saison.

À l’époque, Klopp s’était permis, à propos du positionnement de Brown, une pique taquine à l’adresse de l’entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany. « Pour une fois qu’on a un arrière gauche, il joue au poste de numéro 10 », avait plaisanté Klopp lors d’un entretien télévisé sur Sat1. Hamann estime : « Quand tu es un bon footballeur, tout le monde peut jouer au poste de numéro 10 à Munich, parce que tu as 80 % de possession du ballon. »

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Comment Nathaniel Brown s’en est-il sorti jusqu’ici sous Jürgen Klopp ?

Au cours des semaines suivantes, Brown a principalement alterné avec Davies au poste d’arrière gauche au Bayern Munich. Il a été titulaire à ce poste lors de six des 15 matches officiels disputés jusqu’ici cette saison. Dont trois au cours des trois dernières semaines, face au RB Leipzig, au SC Fribourg et au 1. FC Magdebourg.

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En équipe d’Allemagne, Brown s’était imposé comme titulaire au poste d’arrière gauche avant la Coupe du monde et avait ainsi été l’une des rares satisfactions allemandes d’un tournoi par ailleurs très décevant. Il avait ensuite quitté l’Eintracht Francfort pour le Bayern Munich contre 50 millions d’euros.

Lors de la première trêve internationale sous Klopp, Brown a livré deux prestations plutôt décevantes, avant de devoir quitter l’équipe dans le cadre de la rotation prévue de l’effectif. Les joueurs confirmés Maximilian Mittelstädt et David Raum ont ensuite eu leur chance, sans toutefois vraiment marquer de points. Mittelstädt est de nouveau présent, mais Raum ne figure pas dans le groupe pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie (13 novembre) et la Hollande (16 novembre).