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Le jeune espoir du Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas a vécu une soirée inoubliable en Ligue des champions, mais sa contribution décisive à la victoire a bien failli ne jamais avoir lieu. Le meneur de jeu adolescent était introuvable lorsqu’il a été appelé à remplacer Serhou Guirassy, blessé en première période.

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Une pause aux toilettes a failli gâcher la soirée

L’entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, s’est retrouvé face à un dilemme tactique à la 34e minute contre le Real Betis, lorsque son attaquant vedette Guirassy a dû sortir en raison d’une douleur à la cuisse. Kovac s’est tourné vers son banc pour faire entrer Karetsas, mais le joueur de 18 ans avait disparu. Le talent grec venait de se précipiter aux toilettes du vestiaire au moment précis où l’on faisait appel à lui, laissant son entraîneur chercher en urgence un remplaçant.

Kovac a finalement aperçu le jeune joueur revenir alors qu’il s’apprêtait à faire entrer Carney Chukwuemeka à sa place. « Je voulais le faire entrer et il n’était pas là, a révélé Kovac lors de son entretien avec DAZN. Il était aux toilettes. Au moment où j’allais faire entrer Carney à sa place, il est arrivé au coin du couloir et a donc été là à temps. S’il avait encore été aux toilettes, il n’aurait pas pu entrer en jeu. »

La rédemption après des débuts difficiles en Allemagne

Le but de la victoire est arrivé à la 72e minute, offrant un immense soulagement à un joueur qui a enchaîné les coups du sort depuis son arrivée en provenance de Genk pour 30 millions d’euros. Karetsas a reçu une passe de Fabio Silva, s’est mis le ballon sur le pied gauche et a placé une frappe précise dans le petit filet. Sa célébration pleine d’émotion devant le Mur jaune a montré à quel point ce but comptait pour lui après ses récentes alertes de santé et blessures.

Plus tôt cette saison, l’international grec s’était effondré de manière inquiétante lors d’un match contre Villarreal et avait dû subir des examens approfondis à l’hôpital. Bien qu’aucun problème médical grave n’ait été décelé, il s’est ensuite blessé à un ligament contre l’Union Berlin.

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Les éloges de l’entraîneur de Dortmund

Kovac n’a pas tari d’éloges sur la prestation de l’adolescent, malgré l’épisode qui a précédé son entrée en jeu. L’entraîneur a été visiblement ébloui par les dribbles audacieux du joueur de 18 ans et son entente immédiate avec Fabio Silva. Il a salué la capacité du jeune joueur à rebondir après une période difficile loin des terrains. Kovac a souligné la complicité entre lui et Silva, laissant entendre que le meneur de jeu pourrait enchaîner les titularisations pendant que Guirassy se remet de sa blessure musculaire.

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« On a pu voir que Kostas est un très bon footballeur. Il change de direction et pivote comme un lapin. Il est difficile à défendre et réussit beaucoup de passements de jambes. Il a apporté beaucoup de dynamisme, et j’ai trouvé qu’il s’entendait très bien avec Fabio. Ça m’a plu. Il sera probablement titulaire lors des prochains matches tant que Serhou ne sera pas disponible », a expliqué Kovac.

« Je suis heureux qu’il ait aussi bien trouvé ses marques dans le match aujourd’hui après une période difficile pour lui. Sur le plan défensif, il sait parfaitement qu’il a encore des progrès à faire. Mais il est volontaire, il est prêt, et je le vois. J’ai trouvé qu’il avait fait un très bon appel aujourd’hui, qu’il avait bien pressé et qu’il s’était rendu disponible pour ses coéquipiers. Il peut certainement faire encore mieux, mais à 18 ans, il s’en sort déjà bien. S’il joue comme ça devant, je peux fermer les yeux sur ses lacunes défensives. »

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Les réactions du héros de la soirée

Pour Karetsas, cette soirée a été un tourbillon d’excitation et de soulagement. Revenant sur les circonstances chaotiques de son entrée en jeu, il a reconnu que ce manque de préparation l’avait peut-être aidé à entrer dans le rythme du match. « Pour être honnête, je sortais juste des toilettes quand j’ai dû entrer. Je n’ai donc pas reçu beaucoup de consignes », a révélé le milieu de terrain.

Malgré son but décisif, l’adolescent, resté modeste, a estimé que Silva méritait peut-être davantage le titre d’homme du match. Karetsas a reconnu qu’il devait encore progresser physiquement, tout en assurant qu’il se sentait en bonne santé et prêt à apporter sa contribution. Avec trois victoires en quatre matches de Ligue des champions, Dortmund occupe une bonne position au classement, et l’émergence de son jeune talent grec représente un atout majeur pour les défis à venir.