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Le jeune Konstantinos Karetsas a vécu une soirée mémorable en Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, mais son intervention décisive a bien failli ne jamais avoir lieu. Le meneur de jeu de 18 ans était introuvable lorsqu’il a fallu remplacer Serhou Guirassy, blessé en première période.

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Une pause aux toilettes a failli gâcher sa soirée

À la 34e minute face au Real Betis , l’entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, s’est retrouvé face à un dilemme tactique lorsque son attaquant vedette, Guirassy, a dû sortir en raison d’une douleur à la cuisse. Kovac s’est tourné vers son banc pour faire entrer Karetsas, mais le joueur de 18 ans avait disparu. Le talent grec s’était précipité aux toilettes du vestiaire au moment même où on l’appelait, obligeant son entraîneur à chercher un autre remplaçant dans l’urgence.

Kovac a finalement aperçu le jeune joueur revenir alors qu’il s’apprêtait à faire entrer Carney Chukwuemeka à sa place. « Je voulais le faire entrer et il n’était pas là, a révélé Kovac lors de son entretien avec DAZN. Il était aux toilettes. Au moment où je voulais faire entrer Carney à sa place, il est apparu au coin du couloir et est donc arrivé à temps. S’il avait encore été aux toilettes, il n’aurait pas pu entrer. »

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Une revanche après des débuts difficiles en Allemagne

Le but de la victoire est arrivé à la 72e minute, offrant un moment de délivrance à un joueur qui a enchaîné les coups du sort depuis son arrivée de Genk pour 30 millions d’euros. Sur une passe de Fabio Silva, Karetsas s’est mis le ballon sur son pied gauche avant de décocher une frappe précise dans le petit filet. Sa célébration pleine d’émotion devant le Mur jaune a montré combien ce but comptait pour lui après ses récentes alertes sur le plan de la santé et ses blessures.

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Plus tôt cette saison, l’international grec s’est effondré de manière inquiétante lors d’un match contre Villarreal et a dû subir de nombreux examens à l’hôpital. Bien qu’aucun problème médical grave n’ait été décelé, il a ensuite subi une blessure ligamentaire face à l’Union Berlin.

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Les éloges de l’entraîneur de Dortmund

Malgré l’épisode qui a précédé son entrée en jeu, Kovac n’a pas caché son admiration pour la prestation de l’adolescent. L’entraîneur a été visiblement impressionné par l’audace de ses dribbles et son entente immédiate avec Fabio Silva. Il a salué la capacité du jeune joueur à rebondir après une période difficile sur la touche. Kovac a souligné sa complicité avec Silva, laissant entendre que le meneur de jeu pourrait enchaîner les titularisations pendant que Guirassy se remet de sa blessure musculaire.

« On a vu que Kostas est un très bon footballeur. Il change de direction et se retourne comme un lapin. Il est difficile à défendre et maîtrise très bien les passements de jambes. Il a apporté beaucoup de dynamisme et j’ai trouvé que Fabio et lui s’entendaient très bien. Ça m’a plu. Il sera probablement titulaire lors des prochains matches tant que Serhou ne sera pas disponible », a expliqué Kovac.

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« Je suis heureux qu’il ait si bien trouvé ses marques dans le match d’aujourd’hui après une période difficile pour lui. Sur le plan défensif, il sait parfaitement qu’il a encore des progrès à faire. Mais il en a la volonté, il est prêt, et je le vois. J’ai trouvé qu’il avait fait une très bonne course aujourd’hui, qu’il avait bien pressé et qu’il s’était rendu disponible pour ses coéquipiers. Il peut certainement faire encore mieux, mais à 18 ans, il s’en sort déjà bien. S’il joue comme ça devant, je peux fermer les yeux sur ses lacunes défensives. »

La réaction du héros de la soirée

Pour Karetsas, cette soirée a été un tourbillon d’excitation et de soulagement. Revenant sur les circonstances chaotiques de son entrée en jeu, il a reconnu que le manque de préparation l’avait peut-être aidé à trouver le rythme du match. « Pour être honnête, je sortais tout juste des toilettes quand j’ai dû entrer. Je n’ai donc pas reçu beaucoup de consignes », a révélé le milieu de terrain.

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Malgré son but décisif, l’adolescent, modeste, a estimé que Silva méritait peut-être davantage le titre d’homme du match. Karetsas a reconnu qu’il devait encore progresser physiquement, mais a assuré se sentir en bonne santé et prêt à apporter sa contribution. Avec trois victoires en quatre matches de Ligue des champions, Dortmund est bien placé au classement. L’éclosion de son jeune talent grec lui donne un atout majeur pour les défis à venir.