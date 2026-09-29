Il est temps de dire stop : Ceferin ouvre le feu sur Infantino et le qualifie d'empereur nu

Aleksander Čeferin, le président de l'Union des associations européennes de football (UEFA), a lancé une attaque virulente contre Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), lors de sa participation à l'assemblée générale de l'Association européenne des clubs.

Čeferin veut profiter du recul actuel d'Infantino pour contraindre le Suisse à démissionner de son poste, en particulier après la polémique liée à la mise en vente de parts des droits commerciaux de la Coupe du monde, avant que le président de la FIFA ne revienne sur sa proposition sous une forte pression.

Čeferin a déclaré dans son discours : « Il y a près de 200 ans, Hans Christian Andersen a écrit le conte "Les Habits neufs de l'empereur". Nous connaissons tous cette histoire. Un empereur convaincu de porter des habits somptueux, des habits dont on lui a dit qu'ils étaient invisibles aux yeux des sots ou des indignes. Sa cour fait semblant de croire tout cela, jusqu'à ce qu'un enfant prononce à voix haute ce que tout le monde voit : l'empereur est nu. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « La morale de cette histoire est peut-être que les mots doucereux ne peuvent pas changer les vérités dérangeantes. Et le monde du football a récemment entendu quelques mots très doucereux. "Développement", "démocratie", "concertation" : des mots employés en réalité pour décrire l'exact contraire. »

Et de poursuivre : « Vendre une partie de l'avenir du football ne devient pas un "développement" simplement parce qu'on le nomme "développement". Imposer un fait accompli aux fédérations nationales n'est pas de la "démocratie", même si on l'appelle ainsi. Quel que soit le montant versé. Et le secret ne devient pas une "concertation" simplement parce qu'on le nomme ainsi. Combien de fois cela se répétera-t-il dans vos clubs avant que le monde ne dise "ça suffit" ? Eh bien, mes amis, je crois que le moment est venu de dire "ça suffit". »



