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Sepp Maier, gardien emblématique du Bayern Munich, a conseillé à Manuel Neuer de raccrocher les gants à la fin de la saison 2026-2027. Ce conseil intervient après que le gardien de 40 ans a subi une déchirure partielle d’un tendon du pied droit lors de la victoire 2-1 du Bayern contre Mayence, samedi en Bundesliga.

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Une légende allemande conseille de prendre sa retraite l’été prochain

Maier estime que son compatriote, lui aussi vainqueur de la Coupe du monde, n’a plus rien à accomplir, alors que des problèmes physiques récurrents perturbent sa carrière à l’Allianz Arena. Survenu en première période le 7 novembre, ce nouveau coup dur s’ajoute aux plusieurs matches déjà manqués par le vétéran cette saison. Jonas Urbig, sa doublure de 23 ans, a ainsi déjà disputé huit matches depuis le début de la saison.

Le poids des années se fait sentir pour le gardien vétéran

Tout en soulignant que la décision finale revient au capitaine du Bayern, l’ancien numéro un de l’Allemagne estime que le poids des années commence à se faire sentir pour le pionnier du poste de gardien-libéro.

Interrogé par Sport1 sur ce qu’il dirait à Neuer si celui-ci lui demandait conseil au sujet d’une éventuelle poursuite de sa carrière au-delà de l’été prochain, Maier a répondu : « Je lui dirais : “Arrête, Manu !” Tu as énormément apporté au football, tu as tout gagné et tu n’as plus rien à prouver à personne.

« Manuel a connu une carrière incroyable et révolutionné le poste de gardien. Mais à un moment donné, le corps ne suit plus comme on le voudrait. Et même Manuel Neuer ne peut empêcher ce moment d’arriver. »

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Une hiérarchie claire dans les buts bientôt nécessaire

Alors qu’Urbig est considéré comme le successeur de Neuer à long terme au club, cette indisponibilité a suscité des appels à titulariser immédiatement le jeune gardien.

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À ce sujet, Maier a ajouté : « À un moment donné, il faut franchir ce pas. Manuel a 40 ans et Jonas Urbig représente l’avenir du Bayern Munich. Mais on ne peut pas non plus écarter Manuel d’un revers de main. S’il est en forme et joue bien, il doit pouvoir jouer. Toutefois, le Bayern doit prendre une décision claire sans trop tarder. Ces allers-retours permanents ne rendent service à aucun des deux gardiens.

« Quand Manuel est en pleine possession de ses moyens, je le considère toujours comme l’un des meilleurs gardiens. Son expérience, sa présence et sa lecture du jeu sont vraiment exceptionnelles. Mais la question cruciale est la suivante : à quelle fréquence est-il encore en pleine possession de ses moyens ? Être de classe mondiale ne sert à rien si le corps ne suit plus. Et Jonas Urbig fait du bon travail. Il ne faut pas non plus le sous-estimer. »

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La trêve hivernale repousse son retour attendu

Neuer devrait désormais être absent entre six semaines et deux mois, ce qui l’écarte de fait jusqu’à la fin de l’année 2026. Son retour est prévu après la trêve hivernale de Bundesliga, en janvier 2027, lorsque les discussions sur son avenir s’intensifieront. Dans l’intervalle, Urbig bénéficiera d’une série prolongée de matches dans les buts pour prouver qu’il peut s’emparer durablement du poste de numéro un.