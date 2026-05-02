Hugo Borst a sévèrement critiqué Maarten Paes après le match nul 1-1 face au PSV. L’analyste estime que le gardien de l’Ajax a commis plusieurs erreurs dans la relance et conclut qu’il ne répond pas aux exigences d’un gardien moderne à Amsterdam.

Selon l’analyste, le gardien a surtout péché dans son jeu au pied : deux renvois hasardeux en première période et une erreur supplémentaire qui a failli profiter au PSV. « C’est quand même dommage quand on s’appelle Paes et qu’on offre ce genre de ballons », a-t-il ironisé sur le plateau de De Eretribune (ESPN).

Arrivé seulement en février en provenance du FC Dallas, le gardien, selon Borst, « a réalisé de très bons arrêts aux États-Unis, dit-on ». Mais, insiste l’analyste, « aujourd’hui, c’est un poste polyvalent. On peut donc se passer de lui comme d’une dent de sagesse. »

Pour étayer son propos, Borst a cité une anecdote impliquant Johan Cruijff : lors d’une séance d’entraînement, le légendaire numéro 14 s’était posté dans les buts et, sans utiliser ses mains, avait repoussé presque toutes les tentatives grâce à un placement millimétré.

« C’était à l’époque de John van ’t Schip et de Marco van Basten », a-t-il ajouté. « C’était magnifique à voir, car rien qu’avec son placement, il repoussait tout. » Pour lui, cette anecdote rappelle l’importance cruciale de la vision du jeu et de la participation au jeu pour un gardien moderne.

Pour Borst, le gardien doit être capable de tout faire ; or Paes, selon lui, n’a pas le niveau requis pour jouer à l’Ajax. « C’est pourquoi il est étrange qu’un tel joueur se retrouve à l’Ajax. Il n’en est pas capable », conclut-il.