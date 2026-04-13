Il est sorti en pleurant… Wissam Abou Ali souffre d’une blessure « inquiétante » au genou

L’attaquant palestinien Wissam Abu Ali, qui évolue sous les couleurs du club américain Columbus Crew, a ressenti une douleur au genou lors de la rencontre face à Orlando City, conclue sur le score de 1-1 dans le cadre du championnat américain. Cette blessure a immédiatement alerté le staff technique.

Le problème a surgi dès la 16^e minute, lorsque l’attaquant a subi un contact avec Brian Ogida. Après une brève intervention des soigneurs, il a pu reprendre sa place sur la pelouse.

Bien qu’il soit revenu sur la pelouse pour terminer la rencontre, le joueur manifestait toujours une vive douleur.

À la 32^e minute, il s’est de nouveau effondré dans la surface de réparation, sans aucun contact avec un adversaire, et a immédiatement demandé à être remplacé avant de quitter la pelouse sur une civière, accentuant les craintes sur la gravité de sa blessure.

Cette mésaventure rappelle une blessure similaire subie la saison dernière face au Toronto FC.

Cette saison, l’attaquant avait pourtant brillé, inscrivant 5 buts et délivrant 1 passe décisive en 7 rencontres, pour un temps de jeu cumulé d’environ 500 minutes.

Après la rencontre, l’entraîneur de Columbus Crew, Henrik Redström, a reconnu que la gravité de la blessure restait indéterminée et que des examens approfondis seraient réalisés pour poser un diagnostic précis.

« La blessure est préoccupante, mais je ne peux rien affirmer pour l’instant », a déclaré Ridström, précisant que la décision de laisser le joueur reprendre après la première alerte avait été prise en accord avec le staff médical. Il a réitéré sa confiance dans l’équipe soignante, estimant qu’il s’agissait peut-être simplement d’un « coup de malchance ».