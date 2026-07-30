Il est question de la Catalogne et de Cristiano Ronaldo : Karim Adeyemi lâche des déclarations piquantes après son transfert au FC Barcelone

Une semaine après son transfert de 22 millions d’euros du Borussia Dortmund au FC Barcelone, Karim Adeyemi a accordé un premier entretien approfondi, dans lequel il a d’abord souligné le rôle de l’entraîneur Hansi Flick dans son transfert.

« Il m’a simplement appelé et m’a demandé si je voulais venir. Je lui ai dit que je le ferais bien sûr, car c’est le plus grand club du monde et ce genre d’occasions ne se présente qu’une fois dans une vie », a raconté Adeyemi à Mundo Deportivo. « Il n’a pas eu à me convaincre. Je lui fais confiance depuis longtemps et j’ai un grand respect pour lui. »

Sur le flanc droit, le joueur de 24 ans devrait à l’avenir être en concurrence avec la superstar Lamine Yamal pour du temps de jeu, mais cela ne l’inquiète pas : « Je n’ai peur d’aucun joueur. Je sais que j’aurai une chance de jouer si je donne le meilleur de moi-même. » Après avoir manqué la Coupe du monde, Adeyemi veut se recommander pour un retour en équipe d’Allemagne sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp : « Moi seul peux décider si je reviens en sélection nationale ou non. Je suis convaincu que j’en ferai partie si je joue bien. »

Karim Adeyemi à propos de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Interrogé sur ses meilleurs coéquipiers jusqu’à présent, Adeyemi a cité Marco Reus et Thomas Müller. Au moment d’évoquer son meilleur adversaire, il a fait un choix plutôt piquant du point de vue du Barça : « Lors de ce match, il n’était certes pas dans sa meilleure forme, mais j’ai déjà joué contre Cristiano et c’est l’un des meilleurs. » Adeyemi a ensuite pris soin de préciser que l’éternel rival de Ronaldo, l’icône du Barça Lionel Messi, était fondamentalement le meilleur - mais il n’a encore jamais joué contre lui.

Adeyemi ne semble toutefois pas encore s’être beaucoup penché sur sa nouvelle terre d’accueil. À la question de savoir s’il connaissait quoi que ce soit de la Catalogne, il a répondu avec désinvolture : « Non, je n’y suis encore jamais allé. » Le Barça prépare actuellement la nouvelle saison en Angleterre.

Invité à citer un match particulier du Barça dont il se souvient encore, il a mentionné le duel légendaire avec le Paris Saint-Germain. En 2017, les Catalans avaient renversé un 0-4 à l’aller en Ligue des champions grâce à un 6-1 au retour. « Je crois que c’était l’un des matches les plus fous de tous les temps », a estimé Adeyemi.