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L’entraîneur de Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, assure que l’échec d’un possible transfert de Yankuba Minteh à Liverpool n’a pas affecté le joueur. L’international gambien était une cible prioritaire de Liverpool lors du mercato estival, mais il reste un élément central du projet à l’Amex Stadium.

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Un engagement intact malgré l’intérêt de Liverpool

Le mercato estival a été marqué par les spéculations autour de Minteh, Liverpool ayant fait de l’ailier gambien une cible majeure pour son attaque. Brighton a toutefois tenu bon et refusé deux offres de Liverpool , de 50 et 60 millions de livres respectivement.

Malgré la perspective d’un transfert à Liverpool, Hurzeler assure que le joueur a tourné la page. Devant les médias, avant le match de dimanche contre Newcastle United, l’entraîneur allemand a affirmé que l’ailier était pleinement concentré sur Brighton.

« C’est du passé. Cela remonte maintenant à quelques mois et je le vois pleinement engagé envers ce club, a déclaré Hurzeler aux journalistes lors de sa conférence de presse. Je vois qu’il veut à tout prix réussir avec Brighton et qu’il comprend aussi que, si nous réussissons en tant que club, il pourra briller individuellement. »

Une blessure surmontée et un retour sur le terrain

La progression de Minteh sous les ordres de Hurzeler a été freinée par une blessure importante pendant la préparation, lorsqu’il s’est blessé à la cheville pendant un match amical contre la Roma en août . Après avoir été opéré, l’ailier a retrouvé les terrains fin octobre et est depuis entré en jeu à trois reprises.

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L’entraîneur de 33 ans estime que Minteh retrouve désormais la condition physique nécessaire pour débuter les matches, tout en reconnaissant que la concurrence pour les places est rude. L’ailier gambien a rejoint Brighton en provenance de Newcastle United à l’été 2024 pour un montant estimé à 30 millions de livres. Il est sous contrat jusqu’à l’été 2029. Il a disputé 76 matches toutes compétitions confondues avec Brighton, inscrivant 10 buts et délivrant neuf passes décisives.

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La lutte pour une place de titulaire

La forme remarquable de Diego Gomez est l’une des principales raisons pour lesquelles Minteh a récemment débuté sur le banc. L’international paraguayen s’est imposé sur le flanc droit et apporte la créativité recherchée par Hurzeler. Gomez a même été laissé au repos lors de la large victoire 4-0 du club face à l’équipe roumaine d’Universitatea Craiova en Ligue Conférence de l’UEFA, signe de son statut de titulaire important.

Hurzeler apprécie le dilemme tactique que représente la présence de deux options de premier plan sur l’aile. « Il est prêt, a expliqué l’entraîneur. Bien sûr, tous les autres joueurs qui ont joué devant lui réalisent de bonnes performances. À lui donc d’entrer en concurrence avec eux et de voir aussi cela comme une excellente occasion d’élever son niveau, de tirer le meilleur de lui-même et d’aider l’équipe. C’est ce que j’attends actuellement de chaque joueur qui ne débute pas, car ce type de concurrence rendra l’équipe meilleure. »

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La Ligue des champions en ligne de mire

L’optimisme règne actuellement à l’Amex : Brighton occupe la deuxième place du classement de Premier League, avec neuf points et 11 places d’avance sur Newcastle United.