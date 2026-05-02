Hugo Borst a sévèrement critiqué Maarten Paes après sa prestation face au PSV (1-1). L’analyste estime que le gardien de l’Ajax a commis plusieurs erreurs dans la relance et conclut qu’il ne répond pas au niveau attendu d’un gardien moderne à Amsterdam.

Selon l’analyste, c’est surtout balle au pied que le gardien a péché : deux pertes de balle évitables en première période, puis une autre qui a failli profiter au PSV. « C’est quand même dommage quand on s’appelle Paes et qu’on offre ce genre de ballons », a-t-il ironisé sur le plateau de De Eretribune (ESPN).

Arrivé seulement en février en provenance du FC Dallas, le gardien, selon Borst, « a réalisé de très bons arrêts aux États-Unis, d’après ce que j’entends ici et là », mais le poste exige aujourd’hui une polyvalence que Paes, « dont on peut se passer comme d’une dent de sagesse », ne semble pas encore posséder.

Pour étayer son propos, Borst a cité une anecdote impliquant Johan Cruijff : lors d’une séance d’entraînement, le légendaire numéro 14 s’était posté dans les buts et, sans utiliser ses mains, avait repoussé presque tous les tirs grâce à un placement millimétré.

« C’était à l’époque de John van ’t Schip et de Marco van Basten », a-t-il ajouté. « C’était magnifique à voir, car rien qu’avec son placement, il repoussait tout. » Pour lui, cette anecdote rappelle l’importance cruciale de la vision du jeu et de la participation au jeu pour un gardien moderne.

Pour Borst, le gardien doit être polyvalent : « C’est pourquoi c’est assez étrange de le voir à l’Ajax ; il n’a pas le niveau. »