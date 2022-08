"Il est peu probable que Man City ou les Spurs paient 100 millions pour Antony" - Le transfert de Man Utd évalué par un ancien dirigeant de São Paulo

Manchester United a été informé qu'il est "hautement improbable" que Manchester City et Tottenham aient évalué Antony à 100 millions d'euros.

Manchester United a sorti le chéquier. Les Red Devils vont débourser près de 100 millions d'euros pour Antony, attaquant de l'Ajax Amsterdam. Erik Ten Hag souhaite retrouver le jeune international brésilien à Old Trafford qui a brillé sous ses ordres la saison dernière et qui s'est notamment fait remarquer grâce à ses belles performances en Ligue des champions.

"Antony fournit ce dont Man Utd a besoin"

Mais les performances du Brésilien sur la scène européenne, lors d'une seule campagne de Ligue des champions, suffisent-elles à justifier un tel montant de 100 millions d'euros ? Pas sûr que tout le monde y voit une bonne affaire. Si les Red Devils sont convaincus qu'ils sortiront grandi de cet accord, l'ancien directeur exécutif de Sao Paulo doute que d'autres poids lourds de la Premier League aient investi autant pour Antony.

Alexandre Passaro, qui a vu Antony faire irruption en professionnel dans son pays natal, a déclaré à BBC Sport qu'il s'agissait d'une recrue importante pour Manchester United : "Il est le genre de joueur qui fournit ce dont vous avez besoin et ne vous donne aucun problème. Il serait évidemment très improbable qu'une équipe comme Manchester City ou Tottenham paie la même somme pour lui, mais Ten Hag sait ce qu'il obtient".

"Tous les entraîneurs qui travaillent avec Antony ne veulent pas le laisser partir"

"On peut penser qu'il n'est qu'un garçon de 22 ans, que les choses vont trop vite pour lui et qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Mais je peux vous dire une chose : tous les entraîneurs qui travaillent avec lui ne veulent pas le laisser partir. C'est arrivé avec Ten Hag, mais aussi avec d'autres entraîneurs au Brésil comme Andre Jardine et Tite. Ils ont une perception différente d'Antony parce qu'ils connaissent le phénomène qu'il est dans le travail quotidien, les choses absurdes qu'il fait avec le ballon, à quel point il est talentueux", a ajouté l'ancien dirigeant de Sao Paulo.

Privé de Ligue des champions cette saison, Manchester United souffre d'un manque d'attractivité en raison des nombreuses erreurs faites par la direction du club anglais lors des dernières saisons. Les Red Devils ont eu du mal convaincre un certain nombre de joueurs ciblés de les rejoindre, mais la persistance est payante en ce qui concerne Antony.

L'international brésilien a marqué 25 buts en 82 apparitions pour l'Ajax et a remporté deux titres d'Eredivisie alors qu'il travaillait sous les ordres de Ten Hag à Amsterdam. Manchester United jouera en Premier League contre Leicester jeudi - qui est aussi le jour de la date limite des transferts - avant de recevoir son vieil ennemi Arsenal dimanche, ce qui signifie qu'Antony pourrait être jeté dans le grand bain à Old Trafford face aux Gunners pour ses débuts avec Manchester United.