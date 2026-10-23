« Il est libre de partir » : le président de Getafe, Angel Torres, rejette sans ménagement les exigences de Jose Bordalas en matière de transferts après la défaite face à Lugano

Partager Suivez GOAL sur Google

Le président de Getafe, Angel Torres, a sévèrement rappelé à l’ordre l’entraîneur Jose Bordalas après la décevante défaite du club face à Lugano en Ligue Conférence. La tension est à son comble au Coliseum depuis que l’entraîneur a publiquement accusé la direction de ne pas avoir tenu ses promesses en matière de recrutement.

Publicité

La tension explose au Coliseum

L’atmosphère à Getafe est devenue délétère après la lourde défaite 5-2 face à Lugano lors de son deuxième match de Ligue Conférence. Juste après la rencontre, Bordalas n’a pas mâché ses mots, exprimant sa profonde frustration envers la direction du club et le manque de profondeur de l’effectif constitué pour cette saison. L’entraîneur avait déjà fait part de ses inquiétudes face à la difficulté d’un calendrier prévoyant des matches tous les trois jours.

Bordalas a affirmé que les promesses concernant la constitution de son équipe n’avaient pas été tenues, exposant publiquement la rupture entre l’entraîneur et la direction. « Je me sens trompé parce que, année après année, les promesses faites n’ont pas été tenues. Je suis en colère. Depuis mai, je préviens que ce serait une saison très difficile, avec des matches tous les trois jours. Il est désormais prouvé que nous n’avons pas l’effectif pour cela », a déclaré Bordalas lors d’une conférence de presse tendue après le match.

Angel Torres réplique à l’entraîneur

Getty Images

La réponse du président a été rapide et sans concession. Torres s’est exprimé en exclusivité auprès de Cadena SER pour répondre aux griefs de l’entraîneur, indiquant clairement que Bordalas était libre de partir s’il n’était plus heureux au club. Torres a rejeté l’idée que l’entraîneur ait été trompé lors des négociations contractuelles ou pendant le mercato estival, laissant entendre qu’il savait exactement à quoi s’attendre lorsqu’il est revenu dans le club de la région de Madrid.

« Il a signé parce qu’il le voulait. De toute façon, il est libre de partir. Si nous sommes si mauvais, que pouvons-nous faire ? C’est Getafe », a déclaré fermement le président.

Publicité Publicité

« Ce que je ne comprends pas, c’est ce que vous faites ici si vous êtes mécontent, et je le savais déjà. Dire que je l’ai trompé... Il faut avoir un culot monstre pour me dire, après 30 ans, que je l’ai trompé. Mais bon, ce qu’il doit faire, c’est respecter les joueurs, tout comme les joueurs le respectent. »

Related Topics

Le président défend la profondeur de l’effectif actuel

Torres a également contesté l’évaluation par l’entraîneur des joueurs à sa disposition. Alors que Bordalas juge l’effectif insuffisant pour répondre aux exigences des compétitions européennes et nationales, le président estime qu’il s’agit en réalité de l’un des groupes les plus solides de l’histoire récente du club. « C’est le meilleur effectif que nous ayons jamais eu », a-t-il affirmé.

Il a minimisé les tensions actuelles et s’est dit convaincu que les joueurs finiraient par démentir sur le terrain le jugement négatif de l’entraîneur. Torres a confirmé ne pas avoir eu de discussion particulière avec l’effectif au sujet de ces propos, préférant laisser la situation s’apaiser.

Publicité

Cap sur le déplacement à Bilbao

Getty Images

À l’approche d’un déplacement difficile à Bilbao, Bordalas est sous pression pour obtenir un résultat malgré le mécontentement qu’il a exprimé publiquement. Le président attend clairement une réaction professionnelle de l’encadrement comme des joueurs, afin de tourner la page de l’humiliation subie face à Lugano.

« Il pense une chose ; maintenant, les joueurs vont lui prouver qu’il a tort, point final. Ensuite, il faudra se mettre au travail. Ce que nous devons faire, c’est gagner à Bilbao, voilà tout », a conclu Torres.