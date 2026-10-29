« Je suis maintenant curieux de voir ce que le Real Madrid va faire avec Vinicius Junior. Parce que sans lui, le Real fonctionne mieux », a d’abord déclaré Matthäus sur un ton diplomatique lors d’un échange avec les médias, avant le choc de Bundesliga entre le Bayern Munich et le BVB samedi soir.

L’homme de 65 ans a évoqué la forme ascendante du Real en l’absence de la star offensive brésilienne, qui avait manqué les derniers matches officiels, dont la victoire 2-1 lors du Clasico contre le FC Barcelone, en raison d’une suspension après un geste violent et un accès de colère contre Villarreal.

« C’est aussi là que le travail de Mourinho entre en jeu. Oui, qu’est-ce que je fais maintenant avec Vinicius ? Nous gagnons de nouveau un Clasico à Barcelone après deux ou trois ans. Nous sommes performants sans Vinicius Junior, qui a été remplacé, à Rome, où ils ont aussi gagné 4-3 », a énuméré Matthäus avant de se montrer bien plus virulent.

Vinicius Junior vivement attaqué par Lothar Matthäus : « Un fauteur de troubles ! »

« C’est un fauteur de troubles. C’est un sale type. C’est comme ça. Et il ne fait pas de bien à l’équipe. Toute l’image qu’il renvoie à l’extérieur. C’est pour ça que j’étais content qu’il ne figure pas parmi les dix premiers au Ballon d’Or », a lancé Matthäus au sujet du joueur de 26 ans, souvent vivement critiqué pour ses attitudes récurrentes sur le terrain et en dehors.

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C’est peut-être aussi à cause de son caractère difficile, de ses fréquentes simulations et de sa propension aux gestes violents et aux insultes envers les arbitres que Vinicius, malgré une saison remarquable au Real, a été devancé de peu par Rodri en 2024 lors de l’élection du meilleur joueur du monde, terminant deuxième. Il s’en est suivi le plus grand scandale de l’histoire de la prestigieuse distinction de France Football, Vinicius et le Real ayant ensuite boycotté la cérémonie.

Lors du vote de cette année, remporté par Harry Kane, Vinicius n’a terminé que 17e, après sa 16e place en 2025. « C’est justement ce qui a distingué Harry Kane, ou ce qui le distingue encore : à l’extérieur aussi, il se montre compréhensif envers tout le monde, il prend du temps pour chacun, c’est un gentleman. Et Vinicius Junior ne l’est pas. »

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Vinicius Junior ? Matthäus demande à Mourinho de sévir

De manière générale, le Bayern Munich n’a « heureusement pas quelqu’un comme ça », et le FC Barcelone est lui aussi épargné par de telles manières : « Le Real Madrid a ce problème. Le problème du Real Madrid s’appelle Vinicius Junior. Quand il n’est pas là, l’équipe fonctionne : elle est plus disciplinée, tous jouent les uns pour les autres, ensemble. Avec lui, il y a un ego. Un énorme ego, et tout son langage corporel. Et cela nuit à l’équipe, ainsi qu’au club. »

Matthäus a donc demandé aux dirigeants du Real, autour du président Florentino Perez et de José Mourinho, de prendre des mesures fermes dans cette affaire. « J’espère, pour le Real Madrid, que le président finira par dire clairement ce qu’il pense de Vinicius Junior, qu’il le remettra à sa place ou que Mourinho le laissera sur le banc. Quand il est suspendu, il ne peut pas le faire jouer, mais Vinicius Junior peut aussi être en bonne santé et s’asseoir sur le banc parce que, selon moi, vu de l’extérieur, il nuit à l’équipe. Et au club. »

Vinicius Jr. reste suspendu en Liga au moins jusqu’au 7 novembre inclus et manquera les matches contre le Racing Santander et le Valence CF. Il peut toutefois jouer en Ligue des champions. Pendant sa suspension, il y a été titularisé deux fois, contre l’AS Rome (4-3) et le RB Leipzig (4-1). Mercredi prochain, le Real devra se déplacer sur le terrain de l’AEK Athènes.