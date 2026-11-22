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Jose Mourinho a déclaré que Thibaut Courtois, dont le contrat a récemment été prolongé, était le meilleur gardien du monde après ses arrêts décisifs lors de la victoire 2-1 du Real Madrid, revenu au score face au Celta Vigo. L’entraîneur portugais a également exprimé sa sympathie envers la doublure Andriy Lunin, comparant sa situation à une célèbre anecdote du football portugais des années 1970.

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Les exploits de Courtois ouvrent la voie à la remontée du Real Madrid

Thibaut Courtois a réalisé deux interventions décisives pour permettre au Real Madrid de rester dans le match avant que Jude Bellingham et Carlos Espi ne renversent le Celta Vigo pour s’imposer 2-1. Après l’ouverture du score de Pablo Duran à la sixième minute et le penalty manqué par Kylian Mbappe en première période, Courtois a empêché le Celta de doubler la mise en réalisant un arrêt réflexe devant Williot après la demi-heure de jeu.

L’international belge a ensuite effectué un autre arrêt crucial au ras du sol, à la 65e minute, pour repousser une frappe lointaine de Duran. À peine 60 secondes plus tard, Bellingham a égalisé, avant qu’Espi n’arrache la victoire à la 85e minute, offrant au Real Madrid un neuvième succès consécutif.

Mourinho sacre Courtois meilleur gardien du monde

Lors de sa conférence de presse d’après-match au Santiago Bernabeu, Jose Mourinho a couvert d’éloges Courtois, qui a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid. Mourinho a estimé que les gardiens recevaient rarement la reconnaissance individuelle qu’ils méritaient par rapport aux stars offensives.

« Vous l’avez vu alors qu’il commençait tout juste à devenir ce qu’il est aujourd’hui, a déclaré Mourinho. Vous l’avez vu de l’extérieur et, maintenant, vous le voyez, tout juste prolongé, comme le meilleur gardien du monde. Je pense que seul Lev Yashin a remporté un Ballon d’Or. L’histoire du football, avec si peu de gardiens ayant remporté le Ballon d’Or, est ce qu’elle est. Les gens accordent plus de valeur aux joueurs offensifs. Mais je n’ai aucun doute : c’est le meilleur gardien du monde. Il l’est depuis plusieurs années déjà. »

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Pour Lunin, une situation qui rappelle une anecdote portugaise des années 1970

Tout en célébrant les exploits de Courtois, Mourinho a reconnu la frustration d’Andriy Lunin, sa doublure dans les buts. Il a cité l’Ukrainien aux côtés d’Espi, auteur du but de la victoire, parmi les joueurs de l’effectif qui méritent davantage de temps de jeu. Pour illustrer la situation de Lunin derrière Courtois, Mourinho a raconté une anecdote de l’histoire du football portugais.

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« Mais j’aime aussi beaucoup Lunin, a expliqué Mourinho. Et on peut le mettre dans la même catégorie qu’Espi. C’est quelqu’un qui mérite de jouer davantage. Mais voilà. Dans les années 70, un entraîneur très célèbre au Portugal a dit un jour à un gardien : “Tu es le meilleur gardien d’Europe.” Et le gardien a répondu : “Pourquoi est-ce que je ne joue pas ?” L’entraîneur lui a dit : “Parce que l’autre est le meilleur du monde.” C’est un peu la même chose avec Lunin. »

Courtois reste indispensable avant le rendez-vous en Ligue des champions

Mourinho a reconnu que son équipe avait manqué de concentration en début de match après le retour tardif de plusieurs joueurs de sélection. La fiabilité de Courtois dans les buts a été indispensable lors d’une rencontre que le Real Madrid a terminée avec une composition offensive et déséquilibrée.

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Alors qu’un match de Ligue des champions l’attend mardi et que le retour de Vinicius Junior dans le onze de départ est confirmé, Mourinho comptera de nouveau sur Courtois pour aider le Real Madrid à préserver son invincibilité à domicile.