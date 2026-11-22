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L'entraîneur de l'AC Milan, Ruben Amorim, a désigné Christian Pulisic comme le seul joueur de son effectif dont le géant italien ne peut tout simplement pas se passer. L'international américain traverse une période remarquable en club comme en sélection, confirmant son statut de joueur phare de l'attaque milanaise.

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Amorim souligne le rôle crucial de Pulisic avant le match contre Frosinone

S'exprimant samedi à la veille du match de Serie A contre Frosinone, Amorim a souligné à quel point Milan dépend de Pulisic, joueur phare de la sélection américaine . L'entraîneur portugais a reconnu ne pas disposer dans son effectif d'un autre joueur capable de reproduire les déplacements entre les lignes du joueur de 28 ans, ce qui a conduit le staff à gérer son temps de jeu en Europe.

Pulisic retrouve son club dans une forme redoutable : avant la trêve internationale, il avait inscrit trois buts en quatre matches de Serie A, ainsi que trois buts en deux matches avec les États-Unis, dont un sur retourné acrobatique.

Pourquoi l'entraîneur de Milan juge Pulisic irremplaçable

Amorim a expliqué que Milan ressent l'absence de l'ancien ailier de Chelsea et du Borussia Dortmund chaque fois qu'il ne joue pas.

« Je peux vous dire aujourd'hui que Pulisic est peut-être le joueur que nous ne pouvons pas remplacer », a déclaré Amorim aux journalistes avant le match de Milan contre Frosinone, dimanche. « Pour cette capacité à se retourner entre les lignes, nous n'avons pas d'autre Pulisic. À certains moments en Europe, avec ce dernier calendrier, nous avons dû ménager un peu Pulisic.

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« Je ne peux pas mieux le dire : Pulisic possède des qualités dont l'absence sur le terrain se fait beaucoup sentir dans l'équipe. Cela vous permet de comprendre à quel point Pulisic est important pour nous. »

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Il a également salué l'autorité discrète de l'Américain, aux côtés d'Adrien Rabiot, contre le Genoa . « Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais [il] s'exprime sur le terrain, sans parler. Il veut toujours le ballon, et on pouvait le sentir contre le Genoa. Si vous regardez toutes les actions, Pulisic est celui qui tire l'équipe vers le haut. Lui et [Adrien] Rabiot. »

Un engagement à long terme et une gestion prudente des blessures

Arrivé à Milan en 2023, Pulisic a récemment signé un nouveau contrat jusqu'en 2031 , une marque de confiance qui, selon Amorim, a donné un élan à l'ailier.

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« Je pense que sentir la confiance du club aide n'importe quel joueur », a ajouté Amorim. « Je pense [que] c'était clair [quand] le club lui a proposé un nouveau contrat. Cela aide toujours un joueur. »

Ce soutien fait suite à des blessures subies en début de saison. « Quand il ne jouait pas, j'ai dit : “Pulisic est vraiment important pour nous” », a poursuivi l'entraîneur portugais. « Mais nous ne pouvons pas oublier les blessures, ni la manière dont nous devons préparer le joueur pour [l'adapter] au contexte. »

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Un duel de Serie A à fort enjeu contre la surprise Frosinone

Cinquième, Milan aborde le match de dimanche avec sept victoires en 11 rencontres de championnat et l'objectif de conserver sa place près du sommet. Frosinone n'occupe toutefois que la place juste derrière Milan et figure parmi les surprises de Serie A cette saison.

Face à un concurrent direct, Milan comptera sur la forme et le leadership de Pulisic, tout en gérant avec précaution sa charge physique.