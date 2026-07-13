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England v Andorra - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

« Il est ivre pendant les matchs »… Kane répond sans ménagement au père de Haaland

Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre
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Angleterre vs Argentine
Argentine
R. Keane
A. Haaland
Norvège
Angleterre
É.-U.
Argentine
Irlande

À l'issue de la rencontre entre la Norvège et l'Angleterre

Alf-Inge Haaland, le père de la star norvégienne Erling Haaland, a ravivé sa querelle de longue date avec la légende de Manchester United, Roy Keane, après l’élimination controversée de la Norvège face à l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Sur son compte X, il a publié un message ironique adressé à « Bellingham et l’arbitre », accusant l’arbitre français Clément Turpin d’avoir « volé » la Norvège après avoir annulé un deuxième but norvégien, suite à une consultation de la vidéo d’assistance (VAR) qui a révélé qu’Erling Haaland avait commis une faute sur Elliot Anderson.

La réplique de Kane n’a pas tardé : dans l’émission « Stick to Football », l’ancien milieu de terrain a lancé une pique venimeuse en remettant en cause l’impartialité du père de Haaland : « L’alcool a peut-être influencé son arbitrage, car on dirait qu’il boit toujours pendant les matchs. »

L’ancien joueur irlandais, âgé de 54 ans, a ajouté : « Si vous buvez de l’alcool, vous voyez le match différemment », dans une allusion clairement provocatrice à l’adresse du père de la star norvégienne.

Les racines de ce contentieux remontent à 2001 : alors qu’il évoluait sous les couleurs de Manchester City, Alf-Inge Haaland avait été victime d’un tacle brutal de la part de Roy Keane, qui avait mis fin à sa carrière et que l’Irlandais a admis plus tard dans ses mémoires.

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Ce coup dur était vécu par Kane comme une vengeance tardive : il n’avait pas oublié les moqueries du père Haaland après sa grave blessure au ligament croisé en septembre 1997, lors d’un match Manchester United-Leeds United au cours duquel l’intéressé l’avait accusé de simuler.

Plus de vingt-cinq ans après les faits, les rancœurs demeurent, et la rencontre Angleterre-Norvège a offert un nouveau round d’accusations et de piques verbales, illustrant l’une des rivalités les plus tenaces du football anglais.

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