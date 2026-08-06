Les Merengue ont officialisé le recrutement de Diomande jeudi après-midi. L’Ivoirien a signé à Madrid un contrat de sept ans, jusqu’en 2033. Selon les médias, 125 millions d’euros seront d’abord versés à Leipzig au titre du transfert, et la somme pourrait encore grimper jusqu’à 140 millions d’euros avec les bonus.

Avec ce montant fixe, Diomande devient désormais, à égalité avec Florian Wirtz (transféré en 2025 de Leverkusen à Liverpool pour 125 millions d’euros), le troisième départ le plus cher de l’histoire de la Bundesliga. Seuls Jude Bellingham (transféré en 2023 du BVB au Real Madrid pour 127 millions d’euros) et Ousmane Dembele (transféré en 2017 du BVB au FC Barcelone pour 148 millions d’euros) ont coûté plus cher. Pour le RB Leipzig, Diomande est par ailleurs la vente la plus chère de l’histoire du club.

« Cela nous rend fiers que Yan ait suscité une énorme attention sur la scène internationale grâce à ses grandes performances au RB Leipzig. Cela montre quelle progression de jeunes joueurs ambitieux, affamés et capables de se développer peuvent connaître chez nous », a déclaré Marcel Schäfer, directeur sportif de Leipzig, au sujet du transfert.

Yan Diomande est « incroyablement reconnaissant » envers le RB Leipzig

Diomande lui-même a souligné qu’il était « incroyablement reconnaissant envers le RB. Le club et ses dirigeants ont cru en moi il y a un an, alors que je n’avais disputé que peu de matches chez les professionnels à ce moment-là ». Sous les couleurs du club alors pensionnaire de première division espagnole, le CD Leganes, Diomande n’avait disputé que dix rencontres en 2025, avant que Leipzig ne débourse déjà 20 millions d’euros pour lui l’été dernier. Leganes va d’ailleurs lui aussi largement profiter du retour de Diomande en Espagne et de son transfert au Real.





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« Le transfert au Real Madrid représente pour moi l’accomplissement d’un rêve d’enfant », a souligné Diomande, avant d’ajouter : « Je suis d’autant plus reconnaissant envers les dirigeants du RB Leipzig de me permettre ce transfert malgré mon contrat en cours. »

Le fait que le joueur de 19 ans quitte Leipzig cet été se dessinait de plus en plus au fil des dernières semaines. Liverpool, Manchester City et surtout le Paris Saint-Germain auraient également été d’autres grands clubs européens à courtiser Diomande.

Le Real Madrid s’offre Yan Diomande

Selon les informations en provenance d’Allemagne, Leipzig a récemment refusé plusieurs offres avoisinant les 100 millions d’euros. Le Real est désormais passé aux choses sérieuses et a mis un peu plus sur la table pour s’attacher les services du joueur qu’il désirait, lui qui devra à l’avenir faire parler sa vivacité sur l’aile au Bernabeu.





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Comme le RB traînait des pieds, des tensions menaçaient déjà d’éclater du côté de la Saxe. Diomande n’avait ainsi d’abord pas pris part au stage de préparation en Autriche, officiellement pour cause de maladie. Peu après, l’international ivoirien avait finalement rejoint le groupe, avant de repartir maintenant et de prendre la direction de Madrid.