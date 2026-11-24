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L'entraîneur du Sporting, Paulo Fonseca, estime qu'il est « impossible de faire une analyse » du Manchester United de Mauricio Pochettino avant leur rencontre de Ligue des champions, mercredi à Lisbonne. Leny Yoro ayant été expulsé après huit minutes à Anfield, Fonseca s'est tourné vers des images de la période où Pochettino dirigeait les États-Unis, tout en refusant de qualifier Manchester United de « fragile ».

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Fonseca manque de repères face au Manchester United de Pochettino

Fonseca reconnaît disposer de peu d'éléments pour préparer le match contre Manchester United, Pochettino n'ayant dirigé qu'une seule rencontre. Ce match, une défaite 4-0 contre Liverpool, a été perturbé par l'expulsion précoce de Yoro, annulée depuis en appel.

« Huit minutes, carton rouge. Il est impossible de faire une analyse », a déclaré Fonseca, selon BBC Sport. « J'ai essayé d'étudier Pochettino lorsqu'il dirigeait les États-Unis et les solutions qu'il utilisait. Nous avons quelques informations, mais il est très difficile de prévoir ce qui va se passer. »

Fonseca refuse de qualifier Manchester United de « fragile »

Malgré la 19e place de Manchester United en Premier League, Fonseca refuse de considérer l'équipe comme vulnérable. « Je ne suis pas ce raisonnement, a-t-il déclaré. Manchester est une grande équipe. Je ne crois pas vraiment que les grandes équipes soient fragiles. »

Il a évoqué le dernier match de Manchester United en Ligue des champions, remporté 3-2 contre la Roma après avoir été mené 2-0. « De plus, avec un nouvel entraîneur principal et des joueurs de classe mondiale, il est extrêmement difficile de prévoir si l'équipe sera dans un bon ou un mauvais jour », a-t-il ajouté.

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Manchester United en difficulté en championnat

Manchester United n'a plus gagné en Premier League depuis août et a encaissé 19 buts lors de ses six derniers matches. Pochettino, qui a remplacé Michael Carrick pendant la trêve internationale, fait donc face à une tâche immense.

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Fonseca, nommé le 4 novembre après que le Sporting a racheté son contrat à Lyon, vient lui aussi de prendre ses fonctions et a eu peu de temps pour imposer ses idées à l'équipe. Le défenseur Eduardo Quaresma a déjà mis ses coéquipiers en garde contre le risque de sous-estimer Manchester United .

Rendez-vous à Lisbonne

Le Sporting reçoit Manchester United à l'Estadio Jose Alvalade mercredi soir. Yoro est autorisé à jouer.

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Pochettino espérera obtenir un résultat positif pour atténuer la pression après un début de mandat chaotique.