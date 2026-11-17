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Romario, ancien attaquant emblématique du Brésil, a de nouveau réclamé le limogeage du sélectionneur Carlo Ancelotti après que l’Italien a répondu à ses récentes critiques. Lundi, le champion du monde 1994 a directement exhorté sur les réseaux sociaux le président de la Confédération brésilienne de football, Samir Xaud, à renvoyer l’entraîneur.

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L’ancien attaquant emblématique ravive la querelle publique

Romario a publié une nouvelle charge sur les réseaux sociaux, mettant en doute l’apport d’Ancelotti à la sélection brésilienne, quelques heures seulement après que l’entraîneur expérimenté lui a répondu lors de la conférence de presse de lundi . L’ancien attaquant a affirmé que son parcours prestigieux sous le maillot jaune lui donnait le droit de critiquer l’équipe, sans chercher à gagner en popularité. Peu convaincu par le mandat de l’Italien jusqu’ici, il a répété que le président de la fédération devait changer d’entraîneur.

Le sélectionneur italien répond à son détracteur

La passe d’armes a commencé après la défaite du Brésil contre le Japon , qui a conduit Romario à affirmer que « plus personne ne supporte » le sélectionneur et à réclamer son limogeage immédiat.

S’exprimant devant les journalistes lundi, avant le prochain match de son équipe, Ancelotti a haussé le ton en répondant à ces premières déclarations : « Tout le monde a la liberté de s’exprimer. Vous, les journalistes, qui faites ce métier, savez très bien que, dans un pays démocratique, la liberté d’expression existe et que chacun peut donner son avis. Romario donne son avis comme tout le monde. C’est son droit. Pour ma part, je pense qu’il peut dire des mensonges, des vérités ou des absurdités. La vérité, c’est que Romario parle beaucoup, et c’est son droit. »

Le champion du monde réclame la démission d’Ancelotti

Refusant de céder après les propos tenus par l’entraîneur en conférence de presse, Romario a écrit sur les réseaux sociaux : « Je veux dire ceci à Ancelotti : oui, je parle beaucoup parce que, lorsqu’il s’agit de la sélection nationale, j’ai la stature, le poids et l’autorité nécessaires pour m’exprimer.

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« Vous, Ancelotti, avez toujours mon respect pour ce que vous avez accompli dans les clubs que vous avez entraînés. Demain, nous affrontons Singapour, qui a encaissé deux buts contre le Paraguay. Avec tout le respect dû au Paraguay, qui, soit dit en passant, a terminé les qualifications avec le même nombre de points que nous, nous ne pouvons pas rester à ce niveau. »

Prochains matchs SIN Matchs Amicaux 05:00 BRÉ

Réitérant son appel au départ de l’Italien, il a ajouté : « Vous n’avez rien apporté de nouveau à notre football. Je le répète : démissionnez ! Nous trouverons un autre entraîneur qui fera mieux que vous. Et je vous le dis en face, sans passer par des intermédiaires, y compris pour faire passer le message au président de la CBF : il est grand temps de vous limoger. »

Le match amical à Singapour met le moral à l’épreuve

Ancelotti emmène désormais son équipe disputer le match amical de mardi à Singapour , sachant qu’une nouvelle prestation peu convaincante ne ferait qu’amplifier les critiques autour de sa position. Après la douloureuse défaite contre le Japon, les quintuples champions du monde ont absolument besoin d’une victoire nette face à leurs hôtes pour retrouver un peu de sérénité avant la fin de l’année. Une victoire qui ne serait pas convaincante contre un adversaire récemment battu par le Paraguay accentuerait encore la pression sur Xaud pour qu’il agisse.