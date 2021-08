"Il est fou", Zlatan invivable selon un joueur de Milan

Un joueur de l'AC Milan balance sur Zlatan Ibrahimovic et ses méthodes à l'entraînement.

Zlatan Ibrahimovic donne toujours tout à l'entraînement, et il exige que ses coéquipiers fassent de même.

Giroud est pareil que Zlatan

L'attaquant de l'AC Milan a joué un rôle important dans le mieux constaté chez les Rossoneri depuis son retour au club au milieu de la saison 2019/20, et on peut comprendre cette amélioration en examinant les méthides du Suédois sur le terrain d'entraînement.

"Je n'ai jamais eu de coéquipier comme lui", a déclaré son collègue à l'AC Milan Alexis Saelemaekers dans des propos accordés ai média italien Tuttosport.

"Il n'est pas facile de s'entraîner avec lui parce que, chaque jour, il a une mentalité folle. Ibra veut toujours que chacun tire le meilleur d'e lui-même. Il vous crie dessus et vous pousse à dépasser vos limites."

Ibrahimovic sera accompagné en attaque par Olivier Giroud lors de la saison à venir, le Français prenant le maillot "maudit" n°9 au Stadio San Siro.

"Il a un profil similaire à Ibrahimovic", a déclaré Saelemaekers à propos du Français. "Pas avec sa mentalité, mais parce qu'il a remporté beaucoup de trophées."

"Giroud a remporté la Coupe du monde et la Ligue des champions. En tant que joueur qui n'a encore rien gagné, il est important d'avoir des joueurs comme celui-ci pour nous aider. Ils peuvent nous apprendre à gagner et ils ont la confiance et la conviction de le faire", a-t-il encore louangé.