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La recrue estivale de Manchester United, Andrey Santos, a révélé quel joueur s’était véritablement démarqué lorsqu’il avait affronté le club mancunien sous les couleurs de Chelsea. Après une saison productive à Londres, le milieu de terrain brésilien a rapidement rejoint Old Trafford pour 48 millions de livres (64 millions de dollars), troquant le bleu contre le rouge dans le cadre d’un transfert qui en a surpris plus d’un.

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Un milieu de terrain remanié à Old Trafford

Manchester United a remanié son milieu de terrain avant la saison en cours. Le club a recruté Santos, Youri Tielemans et Carlos Baleba pour épauler Kobbie Mainoo et le capitaine Bruno Fernandes.

Après des prêts réussis à Strasbourg, Santos a enfin intégré l’équipe première de Chelsea lors de la saison 2025-2026. Le joueur de 22 ans a participé à une défaite mouvementée 2-1 contre Manchester United, un match fortement marqué par l’expulsion de Robert Sanchez dès la cinquième minute. C’est lors de cette rencontre que son capitaine actuel a retenu son attention.

Les éloges de Santos pour un capitaine « extraordinaire »

Getty Images

En revenant sur cette rencontre tendue, Santos a reconnu que Fernandes s’était distingué. Le Brésilien s’est dit enthousiaste à l’idée de partager le vestiaire avec le meneur de jeu portugais.

« Je me souviens du match que j’ai joué contre United, à domicile, en fait, a-t-il confié à ESPN. C’était un match vraiment difficile, avec des cartons rouges, une rencontre très disputée, mais je ne peux citer personne d’autre que Bruno [parmi ceux qui m’ont impressionné].

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« En tant que passionné de football, je l’ai toujours regardé jouer. Être à ses côtés, c’est spécial : je peux apprendre de lui et en profiter. C’est un joueur extraordinaire. Je dois dire que c’est lui. »

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Succéder à une légende brésilienne dans un mercato mouvementé

Santos est arrivé à Manchester avec la mission de remplacer son compatriote Casemiro, parti à l’Inter Miami cet été après avoir inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives sous les ordres de Michael Carrick la saison dernière. Conscient du poids de ces attentes, le jeune joueur relève le défi.

« Je ne suis pas ici depuis très longtemps, mais je sais à quel point il compte, au Brésil comme à Manchester United, et c’est évidemment une immense responsabilité, a-t-il déclaré. Mais en tant que joueur, j’aime avoir des responsabilités, d’autant plus que je suis dans l’un des plus grands clubs du monde, si ce n’est le plus grand. J’essaie de m’en acquitter du mieux possible. Je travaille toujours pour donner le meilleur de moi-même. »

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Son transfert, pour 48 millions de livres sterling, s’est concrétisé rapidement, prenant le milieu de terrain totalement au dépourvu alors qu’il accompagnait ses enfants à un rendez-vous médical.

« Tout est allé très vite. Je me souviens que j’emmenais mes enfants chez le pédiatre quand mon agent m’a dit que United voulait organiser une réunion avec moi et m’a demandé à quelle heure j’étais disponible, a-t-il ajouté. J’ai répondu : ‹ Tout de suite. › Je me suis arrêté, je les ai laissés avec ma femme chez le pédiatre, je suis allé sur le parking et j’ai appelé le président et l’entraîneur. Je me souviens avoir eu cette réunion.

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« Environ deux jours plus tard, je devais rejoindre Chelsea. Pendant le vol, mon agent m’a appelé et m’a dit : ‹ Andrey, tout a changé, ce n’est plus nécessaire. Prépare simplement tes affaires pour rejoindre Manchester. › Tout a été très mouvementé, mais Dieu merci, tout s’est bien passé et je suis heureux d’être ici. »

Un retour à Stamford Bridge

Santos n’aura pas à attendre longtemps pour retrouver son ancien club. Manchester United se rend à Londres pour affronter Chelsea ce samedi. Le milieu de terrain tentera de faire ses preuves face à une équipe de Chelsea désormais dirigée par Xabi Alonso.