La sélection portugaise a repris l'entraînement ce mardi, après une journée de repos consécutive à sa victoire face à la Norvège, 2-1, en Ligue des nations européenne.

Le Portugal prépare son prochain match en Ligue des nations européenne contre le Danemark, prévu jeudi prochain.

Selon ce qu'a rapporté le journal « A Bola », Cristiano Ronaldo ne s'est pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers.

N'ont pas non plus pris part à l'entraînement João Félix, auteur de deux buts lors des deux matchs précédents, ni Francisco Conceição, qui a passé des examens médicaux ce matin afin d'écarter la possibilité de son départ du camp d'entraînement.

Dans un premier temps, le journal portugais a assuré que l'on ne savait pas si Ronaldo avait participé à la séance ou quitté le terrain, d'autant qu'il n'est pas apparu durant les 15 premières minutes ouvertes à la présence des médias.

Mais il a ensuite rectifié en confirmant que Cristiano Ronaldo avait quitté le terrain d'entraînement pour se diriger vers l'hôtel où réside la sélection portugaise.

Il a indiqué que le capitaine de la sélection portugaise était descendu sur la pelouse une demi-heure avant le début de la séance d'entraînement, mais qu'il n'avait pas pris part à l'entraînement avec ses coéquipiers.

Il a confirmé que Cristiano Ronaldo avait quitté le stade « Eleda », l'antre de Malmö, alors que la séance d'entraînement de la sélection portugaise était en cours.

Il a précisé que « Il Don » était retourné à l'hôtel où réside l'équipe pour effectuer des exercices spécifiques en salle de sport.

La Fédération portugaise de football a fait savoir, selon le journal, que le stade de Malmö était dépourvu d'un certain appareil sportif nécessaire à la séance d'entraînement de Ronaldo ce jour-là.