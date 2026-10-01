« Il y a effectivement eu la possibilité que je rejoigne le Barça. Il y a eu des contacts », a désormais révélé Zaragoza sur la radio espagnole Cadena SER. À l’époque, le dribbleur sortait d’une excellente demi-saison au FC Grenade et s’était notamment illustré lors d’un match nul 2-2 contre le Barça en octobre 2023 avec deux buts. Les Catalans ont ensuite pris contact avec Zaragoza, qui a toutefois choisi le Bayern.

Avec le recul, ce n’était pas un bon choix, puisque l’Espagnol n’a depuis longtemps plus d’avenir à Munich et n’a disputé que sept matches officiels avec le FCB.

« C’était une étape importante. […] J’avais 20 ans et je n’avais encore jamais quitté ma zone de confort – la langue, le climat », a souligné Zaragoza, qui garde malgré tout un regard positif sur sa décision de l’époque : « Cela m’a énormément appris. Je ne le regretterai jamais. »

Combien de temps Bryan Zaragoza est-il encore sous contrat avec le FC Bayern ?

Officiellement, le joueur de 25 ans est toujours sous contrat avec le Bayern, où son bail court jusqu’en 2029. Cela s’explique toutefois tout simplement par le fait que le FCB n’a pas encore réussi à trouver, lors des dernières périodes de transferts, un club prêt à recruter définitivement Zaragoza. C’est pourquoi il est prêté en continu depuis l’été 2024, actuellement à l’Espanyol Barcelone depuis fin août.

« Je veux être dans un endroit où je peux être heureux et prendre du plaisir. Quand je m’amuse, je suis aussi performant », a insisté Zaragoza, qui n’a jusqu’ici le plus souvent eu qu’un rôle de joker à l’Espanyol. Pour augmenter ses chances de voir l’Espanyol lever l’option d’achat convenue avec le Bayern l’été prochain, Zaragoza devra donc certainement encore hausser son niveau dans les prochains mois.

Getty Images



