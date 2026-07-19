Il est également Marocain. La Fédération jordanienne de football vient d’annoncer officiellement la nomination de Khalika Al-Salamy

Le conseil d’administration de la Fédération jordanienne de football, sous la présidence du prince Ali ben Al-Hussein, a officialisé la nomination de l’entraîneur marocain Badou Zaki à la tête de l’équipe nationale A. Lié par un contrat d’un an, il prendra les commandes des « Nashama » en vue des prochaines échéances, et notamment la phase finale de la Coupe d’Asie programmée en Arabie saoudite début 2027.

Dans un communiqué officiel, la Fédération a précisé que cette nomination intervenait après l’acceptation, par le conseil d’administration lors de sa réunion, de la démission de l’entraîneur Jamal Salami et de son staff technique, tout en leur adressant ses remerciements pour le travail accompli.

Le communiqué ajoute que le nouveau sélectionneur des « Nashama » sera présenté prochainement, tandis que le staff technique sera dévoilé conformément aux recommandations de Zaki, afin de lui laisser la liberté de choisir ses collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés.

Âgé de 63 ans, Zaki possède un parcours riche en tant que joueur et entraîneur. En tant que joueur, il a mené l’équipe nationale marocaine à un exploit historique lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique en atteignant les huitièmes de finale, et a été sacré meilleur joueur africain la même année ; il a également connu une carrière remarquable au Real Majorque, en Espagne.

En tant qu’entraîneur, il a conduit les Lions de l’Atlas en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2004 et dirigé plusieurs clubs marocains de premier plan (Wydad Athletic Club, Fath Rabat, KAC Marrakech, Union de Tanger), ainsi que les sélections du Soudan et du Niger.

Sa nomination traduit la volonté de la Jordanie de s’appuyer sur l’expérience et le palmarès continental du technicien marocain pour guider les Nashama vers des performances de premier plan et consolider la place de la sélection sur la scène asiatique.