« Franchement, j’ai vraiment du mal à voir comment la situation pourrait encore se renverser », a déclaré Huth, qui connaît parfaitement la Premier League pour y avoir disputé 322 matches et qui a été sacré champion d’Angleterre avec Leicester City en 2016, dans le podcast In The Mixer d’All Out Football au sujet de la situation de Wirtz chez les Reds.

Certes, le joueur de 23 ans est « évidemment un bon joueur », mais Huth a fait remarquer que la Premier League pourrait être trop relevée pour Wirtz sur le plan physique : « Avec sa puissance physique, il a de vrais problèmes », a estimé l’homme de 42 ans, qui a totalisé 19 sélections avec l’Allemagne et participé au Mondial 2006 à domicile.

En 2025, Liverpool avait versé à Bayer Leverkusen une indemnité fixe de pas moins de 125 millions d’euros pour faire venir Wirtz en Angleterre. La première saison du technicien de haut vol à Anfield a été globalement mitigée, et Wirtz n’a pas encore répondu aux grandes attentes malgré de bonnes périodes par moments. Sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola, tout doit désormais aller mieux lors de sa deuxième année et l’explosion définitive est attendue.

Que dit Florian Wirtz lui-même de sa situation à Liverpool ?

« Je dirais que j’ai progressé dans presque tous les domaines. En ce qui concerne mon niveau physique, oui, clairement », a récemment déclaré Wirtz dans un entretien accordé à RTL et Sky, contredisant ainsi notamment l’évaluation de Huth. « Même à l’entraînement, je dois presque aller à mes limites chaque jour, tout simplement parce qu’il y a ici des joueurs qui s’investissent eux aussi chaque jour à fond à l’entraînement et qui ont une telle qualité. Il faut soi-même être à un bon niveau », a expliqué l’international allemand.

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Huth reste toutefois peu optimiste concernant l’avenir de Wirtz en Angleterre, et il a également critiqué la prestation du meneur de jeu lors du match d’ouverture de la nouvelle saison de Premier League à Newcastle United (2-2) le week-end dernier : « Son langage corporel n’est pas très bon non plus », a déclaré Huth au sujet de Wirtz. Huth ne croit pas que ce dernier puisse rapidement redresser la barre, et évoque même un départ prématuré : « D’ici Noël, ils chercheront probablement à s’en séparer s’il ne s’améliore pas, parce qu’il est devenu un problème coûteux pour Liverpool », a expliqué l’ancien défenseur central.

Récemment, l’icône de Liverpool Jamie Carragher avait également tenu des propos allant dans le même sens que Huth. « On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça n’a pas fonctionné la saison dernière. Je pense simplement qu’on en arrive lentement au point où il n’entre plus dans l’équipe », a déclaré l’ancien défenseur des Reds sur Sky Sports au sujet de Wirtz.