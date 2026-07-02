Un article publié ce jeudi a salué le comportement de Kylian Mbappé, la star de l’équipe de France, lors de sa participation avec les Bleus à la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol AS, l’attaquant a endossé le rôle de capitaine sans partage depuis trop longtemps.

Après le tournoi du Qatar, il a pris les rênes et personne n’a pu partager avec lui la direction de l’équipe de France pendant quatre ans.

Mais, depuis le début de cette Coupe du monde, le capitaine des Bleus est comme transformé : plus libéré, il ne porte plus tout le poids de l’équipe sur ses épaules et retrouve enfin son meilleur niveau, sur le terrain comme en dehors.

Car quand Mbappé est heureux, il est plus performant… Dans cette compétition, il a prouvé qu’il était au sommet de son art, en lice pour tout : la troisième étoile de la France, le Soulier d’or et le record du plus grand nombre de buts marqués dans l’histoire de la Coupe du monde.

Il totalise déjà six buts et deux passes décisives dans cette édition, et semble bien parti pour poursuivre sur sa lancée.

Depuis le stage de préparation, il multiplie les gestes d’attention à l’égard de ses partenaires.

Grâce à sa maturité, son niveau de jeu retrouvé et sa conscience du collectif, il s’est imposé comme un pilier du groupe.

Selon RMC, dès son arrivée au stage de préparation, il a offert à chacun de ses coéquipiers un casque audio destiné à les accompagner durant la compétition. Un geste a priori anodin qui a pourtant marqué les esprits.

Au quotidien, il veille au moral des nouveaux et les décharge de la pression. En somme, il est le guide spirituel des joueurs qui découvrent la Coupe du monde.

Cette dimension humaine s’est illustrée lors de France-Suède : après avoir ouvert le score juste avant la mi-temps, il a immédiatement pointé Didier Deschamps du doigt pour offrir ce but à l’esprit de sa mère disparue.

L’entraîneur et le joueur entretiennent une relation étroite, presque paternelle, fondée sur le respect et l’estime mutuels, relation qui nourrit les performances exceptionnelles de Mbappé dans la compétition.

Il y a quelques jours, le sélectionneur rappelait avec autorité : « L’image que les gens ont de lui en dehors du club ne reflète pas toujours, ou très rarement, qui il est vraiment. »