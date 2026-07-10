L'arbitre anglais Michael Oliver a été confronté à une situation délicate après une erreur inhabituelle lors du match Espagne-Belgique de la Coupe du monde 2026.

Vendredi, au stade SoFi de Los Angeles, lors du deuxième quart de finale de la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada, Mexique), il a officié la rencontre Espagne-Belgique.

À la 35^e minute, alors que Dani Olmo tentait de dribbler au bord de la surface de réparation, l’arbitre a commis une erreur fatale.

Alors que la star du FC Barcelone tentait de rattraper le ballon, il s’est retrouvé face à l’arbitre anglais, qui semblait s’être transformé en un joueur belge barrant la route à Dani Olmo.

L’arbitre anglais a alors immédiatement sifflé la fin de l’action, provoquant les protestations des joueurs espagnols, et il a dû leur présenter ses excuses avant de relancer le jeu par une remise en touche.

Il s’agissait de la quatrième rencontre dirigée par l’arbitre anglais lors de ce Mondial 2026, après deux matches de groupe et un huitième de finale.