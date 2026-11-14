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L’international allemand Florian Wirtz, de Liverpool, a reçu un compliment qui devrait lui faire particulièrement plaisir.

« C’est tout simplement un joueur d’exception », a déclaré l’ancien international allemand Marko Marin à RTL/Sky Sport après la victoire 3-1 de l’équipe d’Allemagne vendredi, en Serbie, en Ligue des nations, au sujet de Wirtz. « Il restera très important pour l’équipe d’Allemagne dans les années à venir », a poursuivi Marin, soulignant que le joueur de 23 ans devenait aussi « de plus en plus fort » à Liverpool.

Pourquoi les mots chaleureux de Marin devraient-ils être si particuliers pour Wirtz ? En 2024, ce dernier avait révélé dans un entretien accordé au Spiegel que l’ancien joueur vedette de Bundesliga (Borussia Mönchengladbach et Werder Brême) avait été sa « grande idole ». « J’avais un maillot du Werder avec son nom dans le dos. J’étais fasciné par ses dribbles et sa capacité à marquer. Sur ce point, je pouvais m’identifier à lui », expliquait alors Wirtz.

Marko Marin était la grande idole de Florian Wirtz : « Ça fait plaisir à entendre »

« On m’en a souvent parlé. Ça fait plaisir à entendre, surtout de la part d’un joueur qui évolue à ce niveau », a déclaré Marin à propos de l’admiration de Wirtz pour son jeu. Âgé de 37 ans, il avait disputé 16 matches internationaux avec l’Allemagne entre 2008 et 2010, inscrivant un but. Il faisait partie de la sélection allemande pour la Coupe du monde 2010 et avait effectué deux brèves apparitions lors du tournoi en Afrique du Sud.

Getty Images

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Marin a quitté la Bundesliga en 2012 pour rejoindre Chelsea, où il n’a toutefois pas réussi à s’imposer. Il est ensuite passé par l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Turquie, la Grèce, la Serbie, l’Arabie saoudite et la Hongrie, avant de mettre un terme à sa carrière en 2022.

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« Je crois qu’il est déjà bien meilleur que Marko Marin », a poursuivi l’ancien milieu de terrain dans son éloge de Wirtz. « Il a probablement essayé de s’inspirer de certaines choses. C’est un footballeur d’instinct, un dribbleur, et il est sensationnel entre les lignes. Il fait déjà ça très bien. »

Vendredi soir à Belgrade, Wirtz avait inscrit, d’un geste élégant, le but du 2-0 provisoire pour l’équipe du sélectionneur Jürgen Klopp. C’était le 13e but du joueur de Liverpool en 49 sélections.

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Marin est, quant à lui, directeur technique de l’Étoile rouge de Belgrade, grand club serbe, depuis avril 2023. Pourrait-il un jour occuper des fonctions sportives dans un club de Bundesliga ? « Pas pour le moment. Je suis satisfait ici », a répondu Marin, avant d’ajouter : « La Bundesliga est toujours intéressante et c’est l’un des meilleurs championnats d’Europe. Bien sûr que c’est intéressant, mais pour l’instant, je suis heureux ici et j’ai encore des projets. »