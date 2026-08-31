Pendant près de deux mois, Leon Goretzka s’est fait discret. La dernière chose que les supporters allemands ont vue du milieu de terrain avant la trêve estivale, c’est une scène qui a ensuite fait l’objet de longs et nombreux débats : fin juin, le capitaine du DFB Joshua Kimmich cherchait des tireurs de penalty lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde contre le Paraguay, puisque la séance face aux Sud-Américains était entrée dans la prolongation après cinq tireurs. « Non, non, huit ? », a demandé Kimmich au latéral gauche Nathaniel Brown, « ou Leon, toi ? », a-t-il ajouté. Goretzka a expiré profondément une fois, puis a très légèrement secoué la tête.

Au final, ni Brown ni Goretzka n’ont eu à s’élancer, puisque Jonathan Tah, sixième tireur, a envoyé sa tentative bien au-dessus du but, provoquant ainsi l’élimination sensationnelle de l’Allemagne. Pourquoi Tah a-t-il dû tirer le premier penalty de sa carrière, tandis qu’un joueur confirmé, un routinier, un leader comme Goretzka se dérobait et esquivait ses responsabilités ? Cette question a occupé supporters et experts par la suite, et même une ancienne nageuse de classe mondiale, qui s’est sentie appelée à s’exprimer sur le sujet : « Un joueur dont je suis vraiment très déçue humainement », a déclaré Franziska van Almsick dans le podcast Kerners 11 – en parlant de Leon Goretzka.

Celui-ci a subi encore davantage de vent contraire après le Mondial, lorsque de prétendus insiders ont rapporté dans les médias que le joueur de 31 ans avait été isolé au sein de l’équipe d’Allemagne pendant le tournoi en Amérique du Nord et s’était replié sur lui-même. Ensuite, on n’a plus rien entendu de Goretzka lui-même. Son contrat avec le FC Bayern Munich avait expiré fin juin, et depuis, le milieu de terrain se consacrait à la recherche d’un nouveau club. Et cette recherche a pris fin la semaine dernière : il a signé un contrat de deux ans avec Aston Villa, le club disposant d’une option pour prolonger la collaboration d’une saison supplémentaire.

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Les Villans sortent d’une saison 2025/26 extrêmement réussie : en Premier League, ils ont pris la quatrième place, en laissant derrière eux trois clubs du « Big Six » anglais, Liverpool, Chelsea et Tottenham. Mais ce n’est pas tout : en Ligue Europa, ils ont dominé le SC Fribourg en finale et se sont offert leur premier titre international depuis 44 ans. En théorie, une base optimale pour construire dessus et continuer à faire progresser l’équipe de manière continue – mais Aston Villa a choisi une toute autre voie.

« Tout le monde sait qu’il y a maintenant quelque chose qui ressemble à une reconstruction », a déclaré Goretzka aux médias du club lors de sa présentation, en étant même presque en dessous de la réalité : les Villans ont vendu des joueurs pour environ 360 millions d’euros et en ont recruté pour environ 216 millions d’euros, soit au total des transferts d’un montant de plus de 500 millions d’euros réalisés par le club. Une somme qui devrait aussi faire écarquiller les yeux des cadors de Bundesliga. « Nous avons perdu quelques joueurs forts », a dit Goretzka, pensant sans doute à Morgan Rogers (pour 138 millions d’euros à Chelsea), Ezri Konsa (pour 60 millions d’euros à Arsenal), Youri Tielemans (pour 41 millions d’euros à Manchester United) ou au gardien Emiliano Martinez (pour 9 millions d’euros à Chelsea).

Pourquoi Aston Villa opère-t-il une grande restructuration cet été ?

Les joueurs pour lesquels Aston Villa a jusqu’ici déboursé de l’argent ont un point commun : aucun de ces six nouveaux éléments n’a plus de 25 ans. Le phénomène suisse du Mondial Johan Manzambi est par exemple arrivé du SC Fribourg pour 60 millions d’euros, et l’ancien coéquipier de Goretzka au FC Bayern, Nicolas Jackson, pour 55,5 millions.

Le rajeunissement de l’effectif était l’un des objectifs avec lesquels l’entraîneur à succès Unai Emery doit désormais composer. Le respect des exigences du fair-play financier en était un autre, et Villa y est parvenu avec un bénéfice actuel sur les transferts de 144 millions d’euros.

Aucune indemnité de transfert n’a été nécessaire pour Goretzka, et le joueur de 31 ans doit désormais devenir celui qui guidera, dans l’axe, cette nouvelle jeune équipe. Quelqu’un censé apporter un nouvel enthousiasme et un nouvel élan. Les attentes autour de Goretzka sont claires. « Si tu as besoin d’un moteur, fais confiance à un Allemand », ont commenté les Villans sur les réseaux sociaux à propos de la signature de Goretzka. Autrement dit : Goretzka doit être le nouvel energizer, un moteur. Une attente plutôt optimiste envers quelqu’un qui, dernièrement, n’occupait que des rôles secondaires aussi bien en club qu’en sélection.

« Il a fait ses preuves en Ligue des champions et il est exactement ce dont le club a besoin en matière d’expérience et de qualité », a salué l’ancien patron de Villa Keith Wyness au sujet du transfert de Goretzka chez Football Insider.

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Après 325 matches de Bundesliga, l’ex-star du Bayern va désormais être testé pour la première fois en Premier League dès lundi : à 21 heures, le champion Arsenal se présentera à Villa Park. Reste à savoir si Goretzka peut déjà prétendre à une place de titulaire, une décision qui revient à l’entraîneur Emery. Il sera important pour l’Espagnol que son nouveau leader prenne ses responsabilités et guide ses jeunes coéquipiers, qu’il soit titulaire ou remplaçant.

Le besoin urgent de stabilité et d’expérience des Villans s’est vu dès le début de saison, qui a complètement tourné au fiasco avec une claque 0-4 sur la pelouse de Brighton & Hove Albion. Quoi qu’il en soit, un nouveau pas de côté de l’ancien joueur du Bayern décevrait aussi les supporters et les experts en Angleterre.