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Le milieu de terrain de la Roma Marten de Roon a salué en Gian Piero Gasperini un génie tactique unique avant le choc de Ligue des champions face à Manchester United. De Roon a souligné que le style de jeu rapide et intense de Gasperini fait de la Roma un adversaire redoutable à Old Trafford.

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De Roon, pièce maîtresse du milieu de terrain intense de Gasperini

Le milieu néerlandais Marten de Roon a représenté la Roma lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des champions de mardi contre Manchester United. Après avoir travaillé pendant des années sous les ordres de Gasperini à l’Atalanta avant de rejoindre Rome, De Roon reste un élément essentiel du système tactique de l’entraîneur.

La Roma aborde cette rencontre avec l’une des attaques les plus prolifiques d’Europe, après avoir inscrit neuf buts lors de ses deux derniers matches de Serie A.

De Roon s’est dit convaincu que la Roma pouvait imposer son plan de jeu à Old Trafford.

Le milieu salue le style tactique incomparable de Gasperini

De Roon a expliqué pourquoi les autres entraîneurs peinent à reproduire le football si particulier de Gasperini. « L’entraîneur est unique. Sa manière de nous entraîner sur le plan tactique le place au-dessus de tous les autres. J’ai énormément d’estime pour lui », a déclaré De Roon.

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« Son football est rapide, axé sur la recherche de nombreux buts et sur une immense intensité de jeu. C’est ce qui a toujours rendu ses équipes si fortes. »

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« La Roma joue bien. Pour une première année en Ligue des champions, on veut réaliser de grandes performances », a-t-il ajouté.

Une progression et du caractère visibles sur la scène européenne

Évoquant les progrès de la Roma, De Roon a souligné que l’équipe avait tiré les leçons de ses précédents revers européens. « Nous avons manqué de maturité face au Real Madrid, mais nous progressons », a expliqué De Roon.

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« Notre manière d’affronter nos adversaires et de jouer est toujours agréable à voir. Nous cherchons toujours à marquer sans adopter une approche trop défensive. »

« L’essentiel, c’est de rester vigilants collectivement et de bien défendre quand il le faut. Nous progressons », a souligné le milieu de terrain.

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La Roma veut imposer son rythme à Old Trafford

De Roon et la Roma entendent livrer une prestation tactique dominante à Old Trafford.

Les Giallorossi veulent prolonger leur belle dynamique sur les scènes nationale et européenne.

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Le coup d’envoi à Manchester est prévu mardi soir.