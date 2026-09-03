Lorsque Mathys Tel a fait ses adieux aux supporters du Bayern il y a un peu plus d’un an, l’émotion l’a submergé. Il parlait du club comme d’une « personne aimée » à laquelle il devait désormais dire au revoir. Chaque minute passée sur le terrain pour ce si grand club, il les avait « aimées », et Munich serait « toujours dans mon cœur ».

L’amour de Tel pour le Bayern ne venait pas de nulle part. Le recordman d’Allemagne avait déboursé 20 millions d’euros en 2022 pour l’attaquant alors âgé de seulement 17 ans en provenance du Stade Rennais. Une marque de confiance immense, qui exerçait en même temps une pression considérable sur un avant-centre très talentueux, mais encore terriblement jeune. Et pourtant, il y a résisté.

Le Français s’est imposé dans cet effectif de stars comme un joker extrêmement utile et est rapidement devenu le chouchou du public. Lors de sa première saison, environ 450 minutes lui ont suffi pour inscrire six buts en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne. L’année suivante, il en était déjà à dix réalisations et six passes décisives en « seulement » 1 226 minutes officielles.

Mathys Tel mis de côté au Bayern après l’arrivée de Kompany

Tel semblait bel et bien appartenir à l’avenir, mais lorsqu’il n’a cumulé, sous les ordres du nouvel entraîneur Vincent Kompany, que 458 minutes en 14 matches officiels jusqu’à l’hiver, sans la moindre contribution décisive, quelque chose devait changer. Tel a longtemps hésité avant de franchir ce pas et avait encore laissé entendre en décembre aux décideurs bavarois autour de Kompany et du directeur sportif Max Eberl qu’il voulait s’imposer et ne souhaitait pas partir en prêt.

Eberl et Kompany avaient pourtant bel et bien conseillé au Français un prêt, mais ils ont accepté la décision du jeune joueur alors en difficulté. Fin janvier, Tel a finalement changé d’avis, au grand dam d’Eberl.

« Nous allons voir si nous pouvons trouver une solution. Le temps presse », avait seulement lâché un Eberl quelque peu agacé, quelques minutes après que Tel se fut longuement et ostensiblement retiré des supporters du Bayern, à grands gestes, après le match de Ligue des champions contre le Slovan Bratislava, dans une sorte de tour d’honneur. Et ce, alors même qu’il n’y avait encore rien de concret.

Malgré tout, les scènes qui se sont jouées ce soir glacial de janvier étaient touchantes. Seul, le Français alors âgé de 19 ans parcourait la pelouse de l’Allianz Arena, tandis que tous ses coéquipiers avaient depuis longtemps disparu dans les entrailles du stade. Tel applaudissait, saluait, applaudissait encore. Puis il s’est une nouvelle fois dirigé vers la Südkurve. Il a tapé dans la main de quelques supporters, posé pour des photos, échangé quelques mots. Il a donné sa veste à un fan torse nu accroché à la grille.

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Mathys Tel quitte le Bayern pour Tottenham et se retrouve immédiatement sous le feu des critiques

La « solution » qu’Eberl devait encore trouver pour Tel s’est révélée quelques jours plus tard, après de longues tergiversations, sous la forme d’un prêt à Tottenham Hotspur. Les Spurs auraient versé 10 millions d’euros au Bayern pour ce transfert à court terme. Le club londonien traversait alors une profonde crise, n’occupait que la 15e place du championnat et cherchait d’urgence une alternative à son attaquant vedette Dominic Solanke, qui avait auparavant manqué tout le premier semestre de la saison en raison d’une opération de la cheville.

Contrairement au souhait du Bayern, les Spurs ont négocié une option d’achat élevée de 60 millions d’euros et non une obligation d’achat. Cela se serait aussi fait à l’insistance de Tel, qui voulait garder la porte ouverte à un retour au Bayern et décider lui-même de son avenir à long terme.

À son arrivée chez des Spurs toujours aussi en crise, Tel a ensuite eu du mal. Après son but lors de ses débuts en FA Cup, compétition dont Tottenham a d’ailleurs été immédiatement éliminé, a suivi une longue période de disette. Ce n’est qu’en avril qu’il a de nouveau marqué, après être entré en jeu. Il avait auparavant déjà été qualifié de « désespérément inefficace » et de « décevant » par The Standard et The Sun.

Décevant, c’est aussi ce qu’ont proposé les Spurs sur de longues séquences lors du reste de la saison. Ce n’est que parce que les trois relégués Leicester, Ipswich et Southampton étaient encore bien pires qu’une catastrophe, sous la forme d’une descente en Championship, a pu être évitée. Au bout du compte, une fin heureuse totalement inattendue est même arrivée en finale de la Ligue Europa. Au lieu de jouer en Championship, une équipe déjà dysfonctionnelle à l’époque et inoffensive sur le plan offensif s’est soudainement retrouvée en Ligue des champions.

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Avec Mathys Tel, le Bayern a réalisé, avec le recul, une opération de transfert exceptionnelle

Et bien que Tel n’y ait en réalité eu strictement aucune part (aucun but et seulement 209 minutes sur l’ensemble de la phase à élimination directe de la C3), les Spurs se sont entendus l’été dernier avec le Bayern pour un transfert définitif de l’international Espoirs français, dont la perspective de temps de jeu à Munich s’était réduite à peau de chagrin en raison de l’excellente saison de débuts de Michael Olise et de l’arrivée de Luis Diaz. Le recordman d’Allemagne a encore récupéré 35 millions d’euros pour Tel, réalisant ainsi, avec le recul, une opération remarquable.

Car Tel ne s’est pas vraiment imposé non plus lors de sa deuxième saison à Londres. Son maigre bilan de seulement quatre buts en 37 matches officiels doit toutefois être replacé dans son contexte. Car les Spurs ont offert une image encore bien plus alarmante que lors de la première demi-saison de Tel. Ce n’est que lors de la dernière journée que Tottenham s’est sauvé de la relégation, usant au passage deux entraîneurs, Thomas Frank et Igor Tudor. Ce n’est finalement qu’avec l’arrivée du sanguin Roberto De Zerbi que la situation a tourné à l’avantage des Spurs.

Tottenham Hotspur vit un été de transferts fou : seul Chelsea a dépensé davantage

En réponse à deux saisons catastrophiques en Premier League, une offensive de recrutement incroyable a suivi cet été. Le milieu axial a été entièrement remodelé pour près de 220 millions d’euros avec les arrivées de Sandro Tonali et Mateus Fernandes. S’y sont ajoutés, avec Savinho et Omar Marmoush, deux nouveaux concurrents pour Tel en provenance de Manchester City : Savinho pour la modique somme de 87 millions d’euros, Marmoush sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat comprise entre 55 et 60 millions d’euros. À cela s’ajoute une autre arme offensive avec Mykhailo Mudryk, prêté par Chelsea.

Les Spurs ont dépensé jusqu’ici 354 millions d’euros cet été, un total dépassé dans le monde uniquement par les toujours obsédés par les transferts Manchester City (526 millions) et le FC Chelsea (406 millions). Le rendement de ces investissements démesurés reste toutefois pour l’instant très limité. Autrement dit : chez les Spurs, l’incendie a déjà repris après seulement deux matches de championnat.

Car cette attaque recomposée à prix d’or n’en est, en Premier League, à exactement zéro but, si l’on excepte un carton lors du deuxième tour de la League Cup contre Charlton Athletic (5-1), tandis que la défense, notamment lors de l’ouverture face à Brentford (0-3), a une nouvelle fois offert une image alarmante.

Mathys Tel moqué par ses propres supporters après une scène malheureuse

Et cela vaut aussi pour Tel aux yeux de certains. Le joueur de 21 ans conserve certes une place de titulaire sur l’aile gauche sous les ordres de De Zerbi malgré les recrues de renom, mais un premier moment positif lui a encore été refusé cette saison. Bien au contraire. Lors de la défaite 2-0 ce week-end contre Newcastle United, Tel s’est même retrouvé au rang de risée lorsqu’à 0-1, à la 68e minute, il s’est présenté pour tirer un coup franc prometteur, a légèrement glissé et a expédié le ballon au fin fond du néant.

Fou de rage et presque désespéré, il a ensuite frappé la pelouse, avant que ses coéquipiers ne l’aident à se relever et tentent de le réconforter. Pendant ce temps, des applaudissements moqueurs et des sifflets descendaient de ses propres supporters. Quelques instants plus tard, il était remplacé. Une scène symbolique, a jugé l’ancien joueur des Spurs Jamie O’Hara (56 matches, sept buts, cinq passes décisives pour Tottenham).

« C’est l’un des pires coups francs que j’ai jamais vus », a-t-il pesté en direct sur talkSPORT pendant le match : « Il n’est tout simplement pas assez bon. Je ne sais pas pourquoi tout le monde fait comme si c’était un joueur correct, il est absolument abyssal ! »

Mais Tel n’a pas été le seul à en prendre pour son grade. Il a notamment critiqué De Zerbi pour avoir fait jouer Pedro Porro sur l’aile droite, et Savinho, qui a dû faire une pause après seulement 20 minutes en League Cup en raison de problèmes musculaires.

Mais c’est une nouvelle fois le décevant Tel qui s’est retrouvé au centre des critiques, lui qui n’a remporté qu’un seul de ses six duels et aucun de ses dribbles. En Angleterre, les appels à un départ rapide de Tel, pour qu’il soit vendu et remplacé, se font depuis longtemps de plus en plus insistants. L’entraîneur De Zerbi ne partagerait toutefois pas cet avis.

L’Italien aurait clairement fait savoir à Tel qu’il comptait sur lui, malgré une concurrence devenue plus importante. Mais Tel ne devrait visiblement pas se sentir totalement en sécurité. Tottenham aurait en effet récemment sondé la piste Cody Gakpo sur le marché des transferts, avant d’essuyer un refus du joueur de Liverpool. Le Néerlandais aurait entre-temps donné son accord à Manchester City.

Les interrogations autour de Tel deviennent en revanche de plus en plus nombreuses : a-t-il réellement le niveau pour réussir dans un club pourtant supposé grand comme Tottenham ? S’il ne le démontre pas rapidement, il devra peut-être déjà de nouveau préparer des mots d’adieu cet hiver. Reste à savoir s’ils seraient alors aussi chargés d’émotion qu’à l’époque au Bayern.

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Mathys Tel : performances et statistiques au Bayern, au Stade Rennais et à Tottenham

Club Matches Buts Passes décisives Minutes jouées FC Bayern 83 16 7 2 464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3 181 Stade Rennais 10 - - 81







