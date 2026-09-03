Lorsque Mathys Tel a fait ses adieux aux supporters du Bayern il y a un peu plus d’un an, il était submergé par l’émotion. Il avait parlé du club comme d’une « personne bien-aimée » dont il devait désormais se séparer. Chaque minute qu’il avait eu le droit de passer sur le terrain pour ce si grand club, il les avait « aimées », et Munich serait « toujours dans mon cœur ».

L’amour de Tel pour le Bayern ne venait pas de nulle part. Le champion record d’Allemagne a déboursé 20 millions d’euros en 2022 pour s’attacher les services de celui qui n’avait alors que 17 ans en provenance du Stade Rennais. Une marque de confiance immense, qui exerçait en même temps une pression colossale sur un attaquant au talent immense, mais encore terriblement jeune. Et il y a résisté.

Le Français s’est imposé dans cet effectif de stars comme un joker extrêmement utile et est vite devenu le chouchou du public. Lors de sa première saison, quelque 450 minutes lui ont suffi pour inscrire six buts en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne. L’année suivante, il en était déjà à dix réalisations et six passes décisives en « seulement » 1 226 minutes officielles.

Mathys Tel mis de côté au Bayern après l’arrivée de Kompany

Tel semblait bien appartenir à l’avenir, mais lorsqu’il n’a cumulé que 458 minutes en 14 matches officiels jusqu’à l’hiver sous les ordres du nouvel entraîneur Vincent Kompany, sans la moindre contribution décisive sous la forme d’un but ou d’une passe, quelque chose devait changer. Tel a longtemps eu du mal avec cette idée et avait encore laissé entendre en décembre aux décideurs bavarois, avec en tête Kompany et le directeur sportif Max Eberl, qu’il voulait s’imposer et ne visait pas un prêt.

Eberl et Kompany avaient pourtant bel et bien recommandé au Français un départ en prêt, mais ils ont accepté la décision du jeune professionnel en crise. Fin janvier, Tel a finalement changé d’avis, au grand dam d’Eberl.

« Nous allons voir si nous pouvons trouver une solution. Le temps presse », a simplement déclaré un Eberl quelque peu agacé, seulement quelques minutes après que Tel, après le match de Ligue des champions contre le Slovan Bratislava, a fait ses adieux aux fans du Bayern à grands gestes et avec effusion lors d’une sorte de tour d’honneur. Et ce, bien entendu, alors qu’il n’y avait encore rien de concret.

Malgré tout, les scènes qui se sont déroulées ce soir glacial de janvier étaient touchantes. Seul, le Français alors âgé de 19 ans a traversé la pelouse de l’Allianz Arena, alors que tous ses coéquipiers avaient depuis longtemps disparu dans les entrailles du stade. Tel applaudissait, saluait, applaudissait. Puis il s’est encore dirigé vers la Südkurve. Là, il a tapé dans la main de quelques supporters, a posé pour des photos, a brièvement discuté. Il a donné sa veste à un fan accroché à la grille, torse nu.

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Mathys Tel quitte le Bayern pour Tottenham et se retrouve immédiatement sous le feu des critiques

La « solution » qu’Eberl devait encore trouver pour Tel s’est dévoilée quelques jours plus tard et, après de longues hésitations, a pris la forme d’un prêt à Tottenham Hotspur. Les Spurs auraient versé au Bayern 10 millions d’euros de frais pour ce transfert à court terme. Le club londonien traversait alors une profonde crise, n’était que 15e du championnat et cherchait urgemment une alternative à son attaquant vedette Dominic Solanke, qui avait auparavant manqué tout le premier semestre de la saison en raison d’une opération de la cheville.

Contrairement à ce que souhaitait le Bayern, les négociations avec les Spurs ont abouti à une option d’achat élevée de 60 millions d’euros, et non à une obligation d’achat. Cela se serait également fait à la demande de Tel, qui voulait garder la porte ouverte à un retour au FCB et décider lui-même de son avenir à long terme.

À son arrivée chez des Spurs toujours en crise, Tel a eu du mal à se lancer. Après son but lors de ses débuts en FA Cup, compétition dont Tottenham a aussitôt été éliminé, a suivi une longue période de disette. Ce n’est qu’en avril qu’il a de nouveau marqué, après être entré en jeu. Entre-temps, il avait déjà été qualifié de « désespérément inefficace » et de « décevant » par le The Standard et The Sun.

Ce qu’ont proposé les Spurs pendant une grande partie du reste de la saison a également été décevant. Ce n’est que parce que les trois relégués Leicester, Ipswich et Southampton ont été bien pires qu’une catastrophe sous la forme d’une descente en Championship a pu être évitée. Au final, la finale de la Ligue Europa a même offert un happy end inattendu. Au lieu de jouer en Championship, une équipe déjà dysfonctionnelle à l’époque et inoffensive en attaque s’est soudainement retrouvée en Ligue des champions.

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Le Bayern a réalisé, avec Mathys Tel, une opération de transfert remarquable avec le recul

Et bien que Tel n’y ait en réalité eu aucune part (aucun but et seulement 209 minutes sur toute la phase à élimination directe de la C3), les Spurs se sont entendus l’été dernier avec le Bayern pour un transfert définitif de l’international Espoirs français, dont les perspectives de temps de jeu à Munich s’étaient réduites au minimum à cause de l’excellente saison de débuts de Michael Olise et de l’arrivée de Luis Diaz. Le champion record a encore perçu 35 millions d’euros pour Tel, réalisant ainsi, avec le recul, une excellente opération.

Car Tel ne s’est pas vraiment imposé non plus lors de sa deuxième saison à Londres. Mais son maigre total de seulement quatre buts en 37 matches officiels doit être replacé dans son contexte. Les Spurs ont en effet donné une image encore bien plus effrayante que lors des six premiers mois de Tel. Ce n’est que lors de la dernière journée que Tottenham a sauvé sa place et, en y parvenant, a usé deux entraîneurs, Thomas Frank et Igor Tudor. Seule l’arrivée du sanguin Roberto De Zerbi a finalement permis aux Spurs de renverser la situation.

Tottenham Hotspur vit un été de transferts fou : seul Chelsea a plus dépensé

En réponse à deux saisons catastrophiques en Premier League, une incroyable offensive sur le marché des transferts a suivi cet été. Le milieu de terrain central a été entièrement remodelé pour près de 220 millions d’euros grâce aux arrivées de Sandro Tonali et Mateus Fernandes. À cela se sont ajoutés, avec Savinho et Omar Marmoush, deux nouveaux concurrents pour Tel en provenance de Manchester City : Savinho pour la modique somme de 87 millions d’euros, Marmoush sous forme de prêt avec obligation d’achat comprise entre 55 et 60 millions d’euros. S’y ajoute encore une autre force offensive avec le prêt de Mykhailo Mudryk en provenance de Chelsea.

Les Spurs ont dépensé jusqu’ici 354 millions d’euros cet été, un total dépassé dans le monde seulement par les toujours obsédés par les transferts Manchester City (526 millions) et le FC Chelsea (406 millions). Le rendement de ces investissements démesurés reste toutefois pour l’instant limité, ou pour le dire autrement : après seulement deux matches de championnat, le feu a déjà repris chez les Spurs.

Car, à l’exception d’un carton lors du deuxième tour de la League Cup contre Charlton Athletic (5-1), l’attaque remaniée à prix d’or en est exactement à zéro but en Premier League, tandis que la défense a de nouveau offert une image effrayante, notamment lors du match d’ouverture contre Brentford (0-3).

Mathys Tel moqué par ses propres supporters après une scène malheureuse

Et cela vaut aussi, pour certains, pour Tel. Malgré les arrivées prestigieuses, le joueur de 21 ans conserve bien une place de titulaire sur l’aile gauche sous les ordres de De Zerbi, mais un premier moment positif lui a également été refusé cette saison. Bien au contraire. Lors de la défaite 2-0 ce week-end contre Newcastle United, Tel s’est carrément retrouvé tourné en ridicule lorsqu’à 0-1, à la 68e minute, il s’est présenté pour tirer un coup franc prometteur, a légèrement glissé et a expédié le ballon dans le néant absolu.

Fou de rage et presque désespéré, il a ensuite frappé la pelouse, avant que ses coéquipiers ne l’aident à se relever et ne tentent de le réconforter. Pendant ce temps, ses propres supporters ont réagi par des applaudissements moqueurs et des sifflets. Quelques instants plus tard, il était remplacé. Une scène symbolique, selon l’ancien joueur des Spurs Jamie O’Hara (56 matches, sept buts, cinq passes décisives pour Tottenham).

« C’est l’un des pires coups francs que j’ai jamais vus », a-t-il lâché dans une réaction en direct sur talkSPORT pendant le match : « Il n’est tout simplement pas assez bon. Je ne sais pas pourquoi tout le monde fait comme si c’était un joueur correct : il est absolument catastrophique ! »

Mais Tel n’a pas été le seul à en prendre pour son grade. Il a notamment critiqué De Zerbi pour avoir fait jouer Pedro Porro sur l’aile droite, ainsi que Savinho, contraint de faire une pause après seulement 20 minutes en League Cup en raison de gênes musculaires.

Une fois encore, c’est toutefois le décevant Tel qui s’est retrouvé au centre des critiques, lui qui n’a remporté qu’un seul de ses six duels et aucun de ses dribbles. Outre-Manche, les appels à une vente rapide de Tel et à son remplacement se font déjà entendre depuis longtemps. Mais, à en croire les informations disponibles, l’entraîneur De Zerbi ne partage pas cet avis.

L’Italien aurait clairement fait savoir à Tel qu’il voulait compter sur lui, malgré une concurrence devenue plus forte. Mais Tel ne peut visiblement pas se sentir totalement à l’abri. Car dernièrement, Tottenham aurait sondé le marché au sujet de Cody Gakpo, mais se serait heurté à un refus du joueur de Liverpool. Le Néerlandais aurait entre-temps donné son accord à Manchester City.

Les interrogations autour de Tel deviennent en revanche de plus en plus grandes : a-t-il réellement le niveau pour réussir dans un club pourtant important comme Tottenham ? S’il ne le démontre pas rapidement, il devra peut-être déjà rédiger de nouveaux mots d’adieu cet hiver. Reste à savoir s’ils seraient alors aussi émouvants qu’à l’époque au Bayern.

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Mathys Tel : données de performance et statistiques au Bayern, au Stade Rennais et à Tottenham

Club Matches Buts Passes décisives Minutes jouées FC Bayern 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennais 10 - - 81







