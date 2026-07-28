Lorsque Jürgen Klopp nommera en septembre sa première liste en tant que sélectionneur, cela apportera une première réponse à de nombreuses questions passionnantes : comment le visage de l’équipe d’Allemagne va-t-il évoluer par rapport aux deux ans et demi passés sous Julian Nagelsmann, qui a démissionné après le fiasco de la Coupe du monde ? Quels joueurs ne seront provisoirement plus appelés ? Quels éléments Klopp va-t-il intégrer et à qui confiera-t-il éventuellement un rôle important dans la reconstruction du porte-drapeau du football allemand ?

Rocco Reitz aimerait beaucoup voir son nom figurer dans la réponse à cette dernière question. « Je pense que l’objectif de chacun, c’est de devenir un jour international. C’est aussi sur ma liste », a récemment déclaré Reitz lors de sa présentation officielle dans son nouveau club, le RB Leipzig. Et quand on sait que le transfert du milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach vers le club saxon avait déjà été bouclé en mars, une chose devient vite évidente : Klopp ne peut pas totalement désapprouver Reitz.

Car au moment du transfert de Reitz à Leipzig, rien ne laissait encore penser que Klopp deviendrait sélectionneur un peu plus de quatre mois plus tard. À ce moment-là, le technicien de 59 ans était encore Head of Global Soccer chez Red Bull, et c’est justement dans cette fonction qu’il a largement contribué à attirer Reitz au RB. Le style de jeu intense du joueur de 24 ans, ses qualités de sprinteur et sa volonté passionnée de tout donner pour l’équipe impressionneraient beaucoup Klopp, selon certaines informations. Parce que Reitz correspond parfaitement, avec son football à plein régime, au style infatigable de Leipzig, le nouveau sélectionneur de la DFB l’a fait venir à Leipzig ; et pour les mêmes raisons, il pourrait désormais l’avoir à l’œil pour le cœur du milieu de terrain de la Mannschaft.

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Une chose est claire : Klopp doit, et peut, mener une reconstruction au sein de l’équipe d’Allemagne. Communiquer cela d’emblée publiquement, accepter explicitement des revers et peut-être considérer tel ou tel grand tournoi comme une étape d’une phase de transition sans annonces grandiloquentes sur le titre, semble important pour le nouvel homme fort du football allemand. « Il y a du talent. Mais il faut créer une attente avec laquelle les joueurs peuvent composer », a souligné Klopp au sujet de l’avenir de l’équipe d’Allemagne autour de la finale de la Coupe du monde, en tant qu’expert sur MagentaTV. Il a indiqué lors de sa conférence de presse de présentation avoir noté 57 joueurs de champ. Il n’a pas donné de noms.

Jürgen Klopp va-t-il miser sur Rocco Reitz dans la reconstruction de l’équipe d’Allemagne ?

Appliqué au cas Reitz, cela signifie ceci : si Klopp l’apprécie manifestement beaucoup, puisqu’il l’a fait venir à Leipzig contre une indemnité de transfert de 20 millions d’euros, et s’il estime qu’il convient au style de jeu extrêmement intense de ses équipes, alors il pourrait être l’un des joueurs appelés à devenir une pièce du puzzle de cette reconstruction. Condition indispensable : que Reitz s’impose à Leipzig et gère bien les circonstances parfois compliquées de son transfert.

À Mönchengladbach, dans son club de cœur, pour lequel il avait déjà enfilé ses crampons à l’âge de sept ans, il est notoirement très mal vu parce qu’il a justement choisi de rejoindre le RB. « Celui qui veut ça ici ne doit jamais être notre capitaine », pouvait-on lire sur une banderole dans le parcage des supporters des Poulains lors du match à l’extérieur de Gladbach à Leipzig en avril, quelques semaines après la révélation du transfert de Reitz. Au-delà de toute la romantisation du football, qu’un tel transfert contrarie, il faut souligner qu’un pas de ce genre exige une bonne dose de confiance en soi. D’autant qu’un certain risque accroît la pression : car si Reitz ne s’en sort pas à Leipzig, les moqueries en provenance de son ancienne terre d’attache seront inévitables ; et lors de la première journée, le premier adversaire de sa nouvelle maison sera justement Gladbach.

S’ajoute à cela une autre variable : quand Reitz a été recruté au printemps, Ole Werner était encore sur le banc du RB. Reste à voir dans quelle mesure le nouvel entraîneur principal Martin Demichelis est convaincu par l’ancien joueur de Gladbach. De manière générale, Reitz semble prédestiné au football de Leipzig avec son volume de course, sa solidité dans les duels, son agressivité sans ballon et son jeu sans fioritures avec le ballon. Par son profil, il ressemble beaucoup à Xaver Schlager, parti du club, qu’il est censé remplacer.

Comme Christoph Baumgartner devrait vraisemblablement être blessé jusqu’à la fin octobre, Reitz peut se positionner dans les premières semaines de la saison à venir aux côtés de Nicolas Seiwald ou d’Assan Ouedraogo dans l’axe du milieu. À condition qu’il soit lui-même totalement rétabli. Une grave infection l’avait déjà mis hors jeu à la fin de la saison passée et l’a poursuivi avec insistance durant les deux derniers mois. « Je me sens bien, les valeurs sont bonnes. Semaine après semaine, nous avançons d’un pas », affirme Reitz avec optimisme, même s’il a d’abord dû débuter au RB par un programme de reprise individualisé.

Rocco Reitz sera-t-il international sous Jürgen Klopp ? La concurrence est rude

Sur le plan personnel, Reitz s’est fixé comme objectif de cumuler le plus de statistiques décisives possible, un aspect qui a trop manqué à son jeu surtout lors des deux dernières années. Et bien sûr, il espère aussi envoyer un ou deux signaux positifs à Klopp. En équipe d’Allemagne Espoirs, Reitz s’était imposé comme un point de référence lors des qualifications pour l’Euro 2025, et lors du tournoi l’été dernier, il a ensuite été un élément absolument majeur. Avec la sélection allemande, il a terminé vice-champion d’Europe, livrant plusieurs performances énormes et brillant surtout par sa capacité apparemment inépuisable à enchaîner les courses intenses et à labourer chaque mètre du terrain.

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Avant l’Euro 2024, Reitz avait déjà eu l’occasion, comme on le sait, de goûter à l’équipe A, complétant un temps les séances d’entraînement avec Brajan Gruda, s’en tirant bien et figurant dans le groupe lors du match amical contre l’Ukraine (0-0) début juin 2024. Reitz attend toutefois toujours sa première sélection à ce jour, et cela est censé changer sous Klopp. Et même si le changement de sélectionneur joue en sa faveur, il faut aussi reconnaître que la concurrence aux postes de numéro 6 et de numéro 8 est assez importante.

Avec Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, Klopp pourrait miser dans l’axe du milieu sur un duo qui fonctionne super bien au FC Bayern. Reitz doit en outre se mesurer à plusieurs autres joueurs de qualité déjà plus établis à la DFB, comme Felix Nmecha (Borussia Dortmund), son nouveau coéquipier à Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (FC Bayern), Anton Stach (Leeds United) ou Angelo Stiller (VfB Stuttgart). S’ajoutent à cela de grands talents sans bagage, comme Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) ou Noel Aseko (Eintracht Francfort), que Klopp pourrait explicitement installer comme piliers d’avenir au moment du nouveau départ de la DFB.

Reitz entre naturellement lui aussi en ligne de compte, notamment en raison de son lien particulier avec Klopp. Tout dépendra de sa capacité à exprimer sur le terrain, dans son nouveau club, les qualités pour lesquelles le nouveau sélectionneur l’avait attiré au RB Leipzig il y a quelques mois. Quoi qu’il en soit, Reitz devrait bien faire partie des fameux 57.