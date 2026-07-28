Lorsque Jürgen Klopp nommera en septembre sa première liste en tant que sélectionneur, de nombreuses questions passionnantes recevront un premier élément de réponse : à quel point le visage de l’équipe d’Allemagne va-t-il changer par rapport aux un peu plus de deux ans et demi sous Julian Nagelsmann, qui a démissionné après le fiasco du Mondial ? Quels joueurs ne seront, pour le moment, plus appelés ? Quels éléments Klopp intégrera-t-il et à qui confiera-t-il peut-être un rôle important dans la reconstruction de la vitrine du football allemand ?

Rocco Reitz aimerait beaucoup voir son nom figurer dans la réponse à cette dernière question. « Je crois que l’objectif de chacun, c’est de devenir un jour international. C’est aussi sur ma liste », a récemment déclaré Reitz lors de sa présentation officielle dans son nouveau club, le RB Leipzig. Et quand on considère que le transfert du milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach vers le club saxon avait déjà été bouclé en mars, une chose devient vite claire : Klopp ne peut pas le trouver si mauvais que ça.

Car au moment du départ de Reitz pour Leipzig, rien ne laissait encore penser que Klopp deviendrait sélectionneur un peu plus de quatre mois plus tard. À l’époque, le technicien de 59 ans était encore Head of Global Soccer chez Red Bull et, dans ce rôle, il a justement joué un rôle déterminant pour attirer Reitz au RB. Le style de jeu intense du joueur de 24 ans, ses qualités de sprinteur et sa volonté passionnée de tout donner pour l’équipe impressionneraient beaucoup Klopp, selon plusieurs échos. Parce que Reitz correspond si bien, avec son football à plein régime, au style infatigable de Leipzig, le nouveau sélectionneur de la DFB l’a fait venir à Leipzig. Et pour les mêmes raisons, il pourrait désormais l’avoir dans un coin de la tête pour le poste de milieu axial en sélection.

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Une chose est claire : Klopp doit et peut mener une reconstruction au sein de l’équipe d’Allemagne. Le fait de le communiquer d’emblée ainsi à l’extérieur, d’accepter explicitement les revers et de considérer peut-être un ou deux grands tournois comme faisant partie d’une phase de transition, sans annonces tonitruantes sur le titre, semble important pour le nouvel homme fort du football allemand. « Il y a du talent. Mais il faut créer une attente avec laquelle les joueurs peuvent composer », a souligné Klopp au sujet de l’avenir de l’équipe d’Allemagne autour de la finale de la Coupe du monde, en tant qu’expert sur MagentaTV. Il a indiqué lors de sa conférence de presse de prise de fonctions qu’il avait noté 57 joueurs de champ. Sans donner de noms.

Jürgen Klopp va-t-il miser sur Rocco Reitz dans la reconstruction de l’équipe d’Allemagne ?

Rapporté au cas Reitz, cela signifie ceci : si Klopp l’apprécie manifestement beaucoup, puisqu’il l’a fait venir à Leipzig pour une indemnité de transfert de 20 millions d’euros, et s’il lui semble taillé pour le style extrêmement intense de ses équipes, alors il pourrait être l’un des joueurs appelés à devenir une pièce du puzzle de cette reconstruction. Condition de base : que Reitz s’impose à Leipzig et gère bien les circonstances parfois compliquées de son transfert.

À Mönchengladbach, dans le club de son cœur, pour lequel il a chaussé les crampons dès l’âge de sept ans, il est, on le sait, très mal vu parce qu’il est justement parti au RB. « Celui qui veut ça ne doit jamais être notre capitaine », pouvait-on lire sur une banderole dans le parcage des supporters des Poulains lors du match à l’extérieur de Gladbach à Leipzig en avril, quelques semaines après la révélation du transfert de Reitz. Au-delà de tout le romantisme du football auquel un tel transfert peut heurter, il faut souligner avec des éloges qu’une bonne dose de confiance en soi est nécessaire pour franchir un tel pas. D’autant qu’un certain risque de chute accentue la pression : car si Reitz ne s’en sort pas à Leipzig, les moqueries de son ancienne terre d’attache seront garanties. Et lors de la première journée, le premier adversaire dans sa nouvelle ville sera justement Gladbach.

S’ajoute une autre variable : lorsque Reitz a été recruté au printemps, Ole Werner était encore sur le banc du RB. Dans quelle mesure le nouvel entraîneur principal Martin Demichelis est convaincu par l’ancien de Gladbach reste encore à voir. De manière générale, Reitz semble prédestiné au football de Leipzig avec son volume de course, sa qualité dans les duels, son agressivité sans ballon et son jeu simple avec ballon. De par son profil, il ressemble beaucoup à Xaver Schlager, qui est parti et qu’il est censé remplacer.

Comme Christoph Baumgartner devrait vraisemblablement être absent sur blessure jusqu’à la fin octobre, Reitz peut se positionner dans les premières semaines de la saison prochaine aux côtés de Nicolas Seiwald ou Assan Ouedraogo dans l’axe du milieu. À condition qu’il soit lui-même totalement apte. Une grave infection l’avait déjà mis hors jeu à la fin de la saison passée et l’a poursuivi avec insistance durant les deux derniers mois. « Je me sens bien, les valeurs sont bonnes. Semaine après semaine, nous avançons d’un pas », se montre optimiste Reitz, qui a toutefois dû commencer au RB avec un programme de reprise individuel.

Rocco Reitz sera-t-il international sous Jürgen Klopp ? La concurrence est rude

Sur le plan personnel, Reitz s’est fixé comme objectif de cumuler autant de statistiques décisives que possible, un aspect qui a trop fait défaut à son jeu surtout lors des deux dernières années. Il compte évidemment aussi envoyer un ou deux signaux positifs à Klopp. En équipe d’Allemagne Espoirs, Reitz était devenu un point fixe lors des qualifications à l’Euro 2025, et il a ensuite été un cadre absolu pendant le tournoi de l’été dernier. Avec la sélection allemande, il a terminé vice-champion d’Europe, livrant plusieurs performances très solides et brillant surtout par sa capacité presque inépuisable à enchaîner les courses intenses et à labourer chaque mètre du terrain.

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Avant l’Euro 2024, Reitz avait déjà, comme on le sait, pu goûter à l’équipe nationale A. Il avait temporairement complété les séances d’entraînement avec Brajan Gruda, avait fait bonne impression et figurait dans le groupe pour le match amical contre l’Ukraine (0-0) au début du mois de juin 2024. À ce jour, Reitz attend toutefois toujours sa première sélection, et cela doit changer sous Klopp. Et même si le changement de sélectionneur joue en sa faveur, il faut aussi dire la vérité : la concurrence au poste de sentinelle et de relayeur est particulièrement importante.

Avec Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, Klopp pourrait aligner dans l’axe du milieu un duo qui fonctionne super bien au FC Bayern. Reitz devra en outre se mesurer à plusieurs autres joueurs de qualité déjà davantage installés à la DFB, comme Felix Nmecha (Borussia Dortmund), son nouveau coéquipier à Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (FC Bayern), Anton Stach (Leeds United) ou Angelo Stiller (VfB Stuttgart). À cela s’ajoutent de grands talents sans passif comme Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) ou Noel Aseko (Eintracht Francfort), que Klopp pourrait explicitement ériger en pierres angulaires de l’avenir au moment du nouveau départ de la DFB.

Reitz entre donc naturellement en ligne de compte, en particulier en raison de son lien particulier avec Klopp. Tout dépendra de la manière dont il parviendra à exprimer sur le terrain, dans son nouveau club, les qualités pour lesquelles le nouveau sélectionneur l’avait fait venir il y a quelques mois au RB Leipzig. En tout cas, Reitz devrait bien faire partie des fameux 57.