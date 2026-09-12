Le Real Madrid a retrouvé son équilibre et signé une victoire (4-1) face au Rayo Vallecano, samedi soir, au stade Santiago Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Espagne, après avoir bouclé la première période avec trois buts d'avance, avant de voir son niveau baisser de façon notable en seconde mi-temps, ce qui a offert à son adversaire l'occasion de revenir et de réduire l'écart.

Le Real Madrid a gâché l'opportunité de renforcer la confiance de ses joueurs et de ses supporters malgré un début tonitruant, la baisse de régime après la pause ayant révélé un problème qui pourrait s'avérer essentiel au cours de la saison, avant qu'Arda Güler n'intervienne pour ramener le calme dans l'équipe et contribuer à conclure la rencontre.

Le Real Madrid a imposé sa supériorité très tôt, profitant d'erreurs défensives fatales du Rayo, obtenant un penalty que Kylian Mbappé a transformé avec sang-froid pour inscrire le premier but, avant que Vinícius n'exploite une autre erreur de Lejeune et ne s'élance balle au pied, l'action se terminant par un deuxième but qui a renforcé l'avantage des locaux.

Le Real Madrid a maintenu sa pression, et Vinícius Júnior a livré l'une de ses meilleures séquences du match, faisant preuve d'une grande adresse dans le dribble et la création d'occasions, avant de participer au troisième but marqué par Jude Bellingham d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, le club merengue terminant la première période avec trois buts d'avance.

Malgré la domination du Real Madrid, le Rayo Vallecano a affiché un tout autre visage en début de seconde période, commençant à créer un réel danger devant le but de Thibaut Courtois, qui s'est illustré à plus d'une reprise, tandis qu'une des tentatives de Pedro Díaz a heurté le poteau, avant que Sergio Camello ne parvienne à réduire l'écart d'une superbe frappe qui a désorganisé la défense du Real Madrid.

La performance des locaux a baissé de manière surprenante, et l'équipe a de plus en plus souffert de la fatigue, notamment au milieu de terrain, tandis que le Rayo a imposé une pression continue qui a contraint le Real Madrid à reculer et à s'appuyer sur les contre-attaques, ce qui a provoqué le retour des sifflets dans les tribunes du Bernabéu.

Face à un match qui échappait à tout contrôle, José Mourinho est intervenu en procédant à des changements pour dynamiser son équipe, faisant entrer Aurélien Tchouaméni, avant de lancer Arda Güler, qui a été le tournant le plus marquant de la rencontre.

Güler a changé la physionomie du match dès son entrée, réclamant le ballon et imposant sa présence dans la construction du jeu, la passe et la frappe, offrant au Real Madrid le calme qui lui avait fait défaut lors des minutes précédentes, avant de créer une occasion décisive pour Kylian Mbappé, qui a ajouté le quatrième but et scellé la rencontre en faveur du club merengue.

Par cette entrée en jeu, Güler a réussi à faire taire les sifflets et à ramener le Real Madrid sur le chemin des victoires, dans un match qui a en même temps révélé que l'équipe est capable de produire un football de haut niveau, mais qu'elle a encore besoin de remédier à sa chute brutale de régime lorsqu'elle perd le contrôle du déroulement de la rencontre.