Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, certains dessous de la prise en main par Zinédine Zidane de la sélection française, en remplacement de l'ancien sélectionneur Didier Deschamps.

L'équipe de France se prépare à affronter la Turquie, demain vendredi, en Ligue des nations, lors du premier match de Zinédine Zidane à la tête de la direction technique des Bleus.

Le journal "L'Équipe" a indiqué que Zidane s'est entouré d'adjoints fidèles, en plus de nouveaux visages qu'il a lui-même soigneusement choisis.

Le journal a affirmé que plusieurs membres chevronnés du staff technique de Didier Deschamps ont pris contact avec la Fédération française de football afin de tenter de s'assurer une place aux côtés de Zidane.

Mais leurs tentatives ont échoué, Zinédine Zidane ayant préféré travailler avec une nouvelle équipe, conscient d'avoir mécontenté certains.

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L'équipe de France dispute 4 matches en Ligue des nations durant la trêve internationale actuelle, affrontant la Turquie, la Belgique (à deux reprises) et l'Italie.