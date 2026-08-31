Pendant près de deux mois, le silence a entouré Leon Goretzka. La dernière chose que les supporters allemands ont vue du milieu de terrain avant la trêve estivale, c’est une scène qui a ensuite fait l’objet de nombreux débats approfondis : fin juin, le capitaine de la DFB Joshua Kimmich cherchait des tireurs de penalty lors du seizième de finale de la Coupe du monde contre le Paraguay, la séance face aux Sud-Américains se prolongeant après cinq tireurs. « Non, non, huit ? », a demandé Kimmich au latéral gauche Nathaniel Brown, « ou Leon, toi ? », a-t-il ajouté. Goretzka a pris une grande inspiration, puis a très légèrement secoué la tête.

Au final, ni Brown ni Goretzka n’ont eu à s’élancer, puisque Jonathan Tah, sixième tireur, a envoyé sa frappe très au-dessus du but, provoquant ainsi l’élimination sensationnelle de l’Allemagne. Pourquoi Tah a-t-il dû tirer le premier penalty de sa carrière, pendant qu’un joueur confirmé, un vétéran, un leader comme Goretzka se dérobait et fuyait ses responsabilités ? Cette question a occupé les supporters et les experts après coup – et même une ancienne nageuse de classe mondiale, qui s’est sentie appelée à s’exprimer sur ce sujet : « Un joueur par rapport auquel je suis vraiment très déçue humainement », a déclaré Franziska van Almsick dans le podcast Kerners 11 – en parlant de Leon Goretzka.

Il a ensuite essuyé encore plus de vent contraire après la Coupe du monde, lorsque de supposés insiders ont rapporté dans les médias que le joueur de 31 ans avait été isolé au sein de l’équipe d’Allemagne pendant le tournoi en Amérique du Nord et s’était replié sur lui-même. Après cela, on n’a plus rien entendu de Goretzka lui-même. Son contrat avec le FC Bayern Munich avait expiré fin juin, et depuis, le milieu de terrain cherchait un nouveau club. Et cette recherche a pris fin la semaine dernière : il a signé un contrat de deux ans avec Aston Villa, le club disposant d’une option pour prolonger la collaboration d’une saison supplémentaire.

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Les Villans sortent d’une saison 2025-2026 extrêmement réussie : en Premier League, ils ont terminé à la quatrième place, devançant ainsi trois clubs du « Big Six » en Angleterre, Liverpool, Chelsea et Tottenham. Mais ce n’est pas tout : en Ligue Europa, ils ont nettement dominé le SC Fribourg en finale et se sont offert leur premier titre international depuis 44 ans. Une base en principe optimale pour capitaliser dessus et continuer à développer l’équipe de manière progressive – mais Aston Villa a choisi une tout autre voie.

« Tout le monde sait qu’il y a maintenant une sorte de reconstruction », a déclaré Goretzka aux médias du club lors de sa présentation, minimisant même en réalité la situation : les Villans ont vendu des joueurs pour environ 360 millions d’euros et en ont recruté pour environ 216 millions d’euros – soit au total des transferts d’un montant de plus de 500 millions d’euros réalisés par le club. Une somme qui devrait aussi faire écarquiller les yeux des cadors de Bundesliga. « Nous avons perdu quelques joueurs forts », a déclaré Goretzka, visant sans doute Morgan Rogers (pour 138 millions d’euros à Chelsea), Ezri Konsa (pour 60 millions d’euros à Arsenal), Youri Tielemans (pour 41 millions d’euros à Manchester United) ou le gardien Emiliano Martinez (pour 9 millions d’euros à Chelsea).

Pourquoi Aston Villa opère-t-il une grande refonte cet été ?

Les joueurs pour lesquels Aston Villa a jusqu’ici déboursé de l’argent ont un point commun : aucun de ces six nouveaux éléments n’a plus de 25 ans. Le Suisse Johan Manzambi, révélation du Mondial, est par exemple arrivé du SC Fribourg pour 60 millions d’euros, tandis que Nicolas Jackson, ancien coéquipier de Goretzka au FC Bayern, a coûté 55,5 millions.

Le rajeunissement de l’effectif était l’un des objectifs avec lesquels l’entraîneur à succès Unai Emery doit désormais composer. Le respect des exigences du fair-play financier en était un autre, ce que Villa a réussi avec un solde positif sur le marché des transferts s’élevant actuellement à 144 millions d’euros.

Aucune indemnité de transfert n’a été nécessaire pour Goretzka – et le joueur de 31 ans doit désormais devenir celui qui guidera au cœur du jeu cette nouvelle jeune équipe. Quelqu’un censé insuffler une nouvelle euphorie et un nouvel élan. Les attentes autour de Goretzka sont claires. « Si tu as besoin d’un moteur, fais confiance à un Allemand », ont commenté les Villans sur les réseaux sociaux pour annoncer la signature de Goretzka. Comprendre : Goretzka doit être le nouvel énergiseur, un moteur. Une attente plutôt optimiste envers quelqu’un qui, dernièrement, n’occupait plus que des rôles secondaires, aussi bien en club qu’en équipe nationale.

« Il a fait ses preuves en Ligue des champions et il est exactement ce dont le club a besoin en matière d’expérience et de qualité », a salué l’ancien patron de Villa Keith Wyness au sujet de l’arrivée de Goretzka dans Football Insider.

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Après 325 matches de Bundesliga, l’ancien joueur du Bayern va désormais être testé pour la première fois en Premier League lundi : le champion Arsenal se présente à Villa Park à 21 heures. Reste à savoir si Goretzka est déjà en mesure de postuler à une place de titulaire, une décision qui appartient à l’entraîneur Emery. L’important, pour l’Espagnol, sera que son nouveau leader prenne ses responsabilités et guide ses jeunes coéquipiers – qu’il soit titulaire ou remplaçant.

Le besoin urgent de stabilité et d’expérience des Villans a été mis en lumière par le début de saison, complètement raté avec une claque 4-0 sur la pelouse de Brighton & Hove Albion. Quoi qu’il en soit, un nouveau recul de l’ancien du Bayern décevrait aussi les supporters et les experts en Angleterre.