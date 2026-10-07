« À ce prix-là, il doit livrer 15 buts et 15 passes décisives », a-t-il déclaré à BetSelect.co.uk. Pour le joueur de 23 ans, les Reds avaient payé à l’été 2025 une indemnité de transfert de 125 millions d’euros. Lors de sa première saison à Anfield Road, Wirtz, tout comme l’ensemble de l’équipe, a eu du mal à répondre aux attentes encore revues à la hausse après les gros investissements consentis à la suite du titre de champion.

Finalement cinquièmes de Premier League, les Reds ont terminé à 25 points du nouveau champion Arsenal. À l’été, l’entraîneur champion Arne Slot a ensuite dû partir ; il a été remplacé par Andoni Iraola. Wirtz a contribué avec sept buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues lors de la saison 25/26, si bien qu’il devrait presque doubler ces statistiques pour atteindre l’objectif fixé par Saunders.

L’ancien international gallois a plaidé pour que Wirtz soit utilisé de manière constante au poste de numéro 10 et non sur l’aile. « S’il est l’homme libre et qu’il a le droit de traîner partout, il doit commencer à répondre présent. Jouer en numéro 10, c’est un laissez-passer pour n’importe quel joueur. On n’a pas à faire les efforts défensifs ni à recevoir des ballons dos au but. Et on n’attend pas de vous que vous marquiez beaucoup de buts », a déclaré Saunders, « mais il faut créer des occasions. »

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Saunders a relevé de manière positive que Wirtz participe désormais aux attaques jusqu’à leur terme : « Beaucoup de joueurs n’aiment pas aller jusqu’aux six mètres, parce qu’ils ont peur de s’y blesser. Chez lui, c’est maintenant un bon signe, cela montre qu’il est courageux. En revanche, il a toujours encore un peu l’air d’un poids plume », a nuancé Saunders.

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Comment les fans de Liverpool voient-ils Florian Wirtz ?

Wirtz est régulièrement critiqué quand Liverpool va mal, en raison de la grosse indemnité de transfert versée au Bayer Leverkusen. « Je pense que les supporters veulent toujours que ça marche pour lui. Son attitude semble bonne. Et on voit qu’il fait des efforts », a déclaré Saunders. « Mais nous sommes maintenant arrivés au point où il doit répondre présent », a-t-il ajouté.

Cette saison, Wirtz n’en est encore qu’à une passe décisive en six matches officiels avec les Reds, qui, sixièmes du championnat, ne jouent une nouvelle fois pas les tout premiers rôles.