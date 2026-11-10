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Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a fait le point sur ses démarches pour attirer le jeune attaquant Nicolo Tresoldi. Mancini a expliqué combien le recrutement de joueurs possédant une double nationalité est délicat, alors que l’Italie se prépare à disputer des matches cruciaux en Ligue des nations de l’UEFA.

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Mancini détaille l’approche de l’Italie concernant les talents binationaux

Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a précisé la stratégie de l’équipe nationale à l’égard des joueurs possédant une double nationalité. Alors que les Azzurri se préparent à Coverciano pour leurs prochains matches de Ligue des nations contre la France et la Belgique, Mancini a rappelé que repérer des talents à l’étranger était une pratique courante dans le football moderne.

La fédération a réussi à repérer et à intégrer des joueurs ayant des racines italiennes solides.

Mancini a cité le jeune défenseur Matteo Palma comme exemple de recrutement réussi d’un joueur possédant deux passeports.

Les efforts se poursuivent pour convaincre l’attaquant Nicolo Tresoldi

Le cas du jeune attaquant Nicolo Tresoldi est l’un des principaux sujets de discussion. Mancini a confirmé que Claudio Ranieri, membre du staff technique, et lui-même s’étaient entretenus directement avec le joueur.

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« J’ai parlé à Tresoldi, Ranieri aussi », a déclaré Mancini lors de sa conférence de presse.

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« Mais je crois qu’il doit sentir qu’il a envie de jouer pour l’équipe nationale. Son père est italien ; il a remporté l’Euro avec les moins de 21 ans. Je pense qu’il y a une chance. Il sait qu’il peut être un joueur important pour l’avenir ; nous espérons qu’il fera le bon choix. »

L’envie personnelle, indispensable pour porter le maillot de l’Italie

Mancini a souligné que, si le staff technique peut présenter un projet sportif clair, la décision finale dépend entièrement du lien affectif que le joueur entretient avec l’Italie.

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« Il y a beaucoup de joueurs qui ont une double nationalité. Toutes les équipes nationales font cela. Nous essayons de sélectionner certains joueurs qui sont italiens et possèdent une double nationalité », a expliqué Mancini.

« Nous avons réussi à faire venir Palma qui, je crois, peut devenir un très grand défenseur. Nous nous sommes occupés de lui et d’autres joueurs. Ensuite, c’est au garçon de choisir ; il sait qu’il peut être important pour nous. »

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L’Italie se tourne vers des rendez-vous décisifs en Ligue des nations

Alors que les démarches administratives se poursuivent pour s’attacher de jeunes talents sur le long terme, la priorité immédiate de Mancini reste le terrain.

Les Azzurri recevront la France jeudi à San Siro, où le match se jouera à guichets fermés, avant de se rendre à Bruxelles pour affronter la Belgique dimanche.

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Mancini espère que de bons résultats et un regain d’enthousiasme chez les supporters rendront le maillot de l’Italie encore plus attrayant aux yeux des futures stars possédant une double nationalité.