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Mauricio Pochettino a été appelé à se montrer ferme face à la direction de Manchester United alors qu’il se rapproche d’un retour en Premier League. L’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham est le favori pour succéder à Michael Carrick à Old Trafford, mais Gary Neville, légende du club, estime que l’Argentin doit obtenir des garanties majeures avant de signer.

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Le départ imminent de Carrick et les discussions avec l’USMNT

Manchester United devrait limoger Carrick jeudi après un début de saison désastreux. Le club n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses dix premiers matches de Premier League et n’a gardé sa cage inviolée qu’une fois en 15 rencontres toutes compétitions confondues.

Manchester United a déjà pris contact avec la Fédération américaine de football dans l’espoir de faire revenir Pochettino dans le football anglais. Mais l’Argentin aurait un énorme chantier à mener s’il prenait les commandes.

Le club d’Old Trafford a encaissé 19 buts en championnat cette saison, soit trois de plus qu’au même stade la saison dernière. Ses faiblesses défensives ont été cruellement exposées lors d’un récent match nul 4-4 contre Aston Villa, au cours duquel il était mené 2-0 après seulement cinq minutes.

Neville réclame des renforts en janvier

S’exprimant dans The Overlap, Neville, ancien capitaine de Manchester United, a mis Pochettino en garde contre les promesses verbales de la direction du club. Selon lui, l’entraîneur de 54 ans doit exiger des investissements immédiats pour remédier aux failles de la défense.

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« Nous avons déjà dit qu’il ne fallait pas croire un propriétaire sur parole, au moment d’arriver, quand il parle de ce qu’il va dépenser, a expliqué Neville. Si j’étais Mauricio Pochettino aujourd’hui, je prendrais vraiment toutes les précautions possibles pour me protéger. Il le fera avec une indemnité de départ. »

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Neville a insisté : des recrues dès janvier sont indispensables pour le futur entraîneur. « Il lui faut deux défenseurs en janvier, a-t-il poursuivi. Il doit donc exiger d’obtenir deux défenseurs en janvier. Il doit exiger un budget minimum pour le mercato de l’été prochain afin de pouvoir redresser la situation. Il doit aussi exiger un budget pour l’été suivant. »

Protéger sa réputation en ayant la main sur les transferts

Parmi les options défensives actuelles de Manchester United figurent Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Leny Yoro et Ayden Heaven. Neville craint que Pochettino ne puisse pas réussir en s’appuyant uniquement sur ces joueurs et l’exhorte à obtenir des garanties financières à long terme.

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« Le club doit lui accorder cela, sinon il ne devrait pas accepter le poste, a ajouté Neville. Sans cette défense et ce milieu de terrain, d’ailleurs, même si de l’argent a été dépensé au milieu... absolument [il faut recruter deux bons défenseurs]. »

Le consultant a reconnu la capacité de Pochettino à faire progresser les jeunes joueurs, mais a maintenu que des moyens immédiats étaient indispensables. « Avant d’arriver, il doit exiger une certaine maîtrise des transferts, une forme de budget qui lui permette de savoir qu’il pourra réellement changer l’équipe.

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« Parce que si Dorgu joue arrière gauche, Mazraoui arrière droit, et Heaven et Yoro en défense centrale, il devra accomplir un travail d’entraîneur exceptionnel pour les faire remonter au classement. »

Finaliser son arrivée à Old Trafford

Manchester United devrait officialiser le départ de Carrick jeudi, tandis que le club accélère ses discussions avec US Soccer concernant la libération de Pochettino. Si l’Argentin accepte le poste, sa priorité immédiate sera de renforcer une défense qui affiche actuellement le troisième pire bilan de Premier League, seuls Ipswich Town et Crystal Palace faisant moins bien.

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Pochettino doit rapidement déterminer si la direction du club d’Old Trafford est prête à répondre à ses exigences financières avant l’ouverture du crucial mercato de janvier.