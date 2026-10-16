« Il doit consulter un psychiatre » : la colère gronde en Irak à cause de Yasser Al-Qahtani

Les déclarations de Yasser Al Qahtani, ancienne légende de la sélection saoudienne, au sujet de la finale de la Coupe d'Asie 2007, ont provoqué une vague de colère en Irak, après avoir rouvert le dossier de cette confrontation historique qui s'était conclue par le sacre de la sélection irakienne aux dépens de l'Arabie saoudite, au milieu de critiques acerbes de journalistes et d'analystes irakiens, estimant que ses propos sur la rencontre arrivaient de longues années après son coup de sifflet final.

Al Qahtani avait affirmé que la présence de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors de la finale de la Coupe d'Asie 2007 aurait conduit à l'emprisonnement de trois joueurs de la sélection irakienne, en référence à ce qu'il a qualifié de violence lors de cette rencontre.

Ces déclarations ont ramené au premier plan l'atmosphère de l'ancienne rivalité entre les deux sélections, ouvrant un nouveau chapitre de polémique entre des personnalités sportives des deux pays.

Lors de son passage sur la quatrième chaîne sportive irakienne, le docteur Riyad Mazhar, universitaire et analyste sportif irakien, a lancé une attaque contre Al Qahtani, considérant que le fait de reparler de cette finale après toutes ces années reflète, de son point de vue, l'effet persistant de la perte du titre asiatique sur lui.

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Mazhar a déclaré : « D'un point de vue psychologique, il semble souffrir d'un traumatisme évident lié au fait de ne pas avoir remporté le titre asiatique, car il revient toujours sur cette finale, et cela nous rend heureux car nous avons laissé une marque forte en lui. »

L'analyste irakien a ajouté : « Il se souviendra de cette finale même lorsqu'il atteindra 90 ans. Je ressens une grande fierté pour le sacre de la sélection de mon pays dans cette compétition, car nous étions la sélection la plus méritante », avant d'adresser un conseil polémique à la légende du football saoudien : « Je lui conseille d'aller voir un psychiatre pour dépasser cette étape. »

Un journaliste irakien réplique : qu'a-t-il dit d'Al Qahtani ?

De son côté, le journaliste et présentateur sportif irakien Taha Abou Ragheef a critiqué les déclarations d'Al Qahtani, s'étonnant de la réouverture du dossier de cette finale près de deux décennies après sa tenue, estimant que ces propos n'étaient pas appropriés après toutes ces années.

Abou Ragheef a déclaré : « Je ne comprends pas la raison de cette déclaration étrange. Cette finale a eu lieu il y a 20 ans et il n'aurait pas dû tenir de tels propos. Je pense que s'il y avait eu de la justice, Al Qahtani aurait dû être expulsé lors de cette rencontre et ne pas recevoir le trophée de meilleur joueur du tournoi. »

La sélection irakienne avait été sacrée championne de la Coupe d'Asie 2007 après sa victoire face à l'Arabie saoudite sur le score d'un but à zéro en finale, signant ainsi un exploit historique qui occupe toujours une place importante dans le cœur de ses supporters.

Entre les déclarations d'Al Qahtani et les réactions irakiennes, cette finale est revenue au cœur de la polémique, dans un débat qui s'est étendu des décisions arbitrales aux critiques personnelles, les souvenirs de cette ancienne confrontation étant devenus un nouveau sujet de discorde médiatique entre les deux parties.



