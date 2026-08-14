« Il doit comprendre que je vais l’interpeller publiquement » : Frenkie de Jong du FC Barcelone s’en prend à des journalistes dans une interview

« Je ne vais plus simplement accepter ça, parce qu’il doit comprendre que je vais le mettre publiquement face à ses responsabilités s’il diffuse des choses qui ne correspondent pas à la vérité », a déclaré de Jong dans un entretien accordé aux médias du club.

« Il », c’est Gerard Romero, journaliste et youtubeur bien connu, à qui de Jong prête d’emblée toute une série de fausses affirmations.

« Cela a commencé lorsqu’il a dit que j’avais refusé de jouer contre l’Atlético en Ligue des champions la saison dernière », a déclaré de Jong. « C’est faux, tout simplement faux, ce n’est pas vrai. Je ne comprends pas comment on peut en arriver à affirmer une chose pareille. »

Il a dit comprendre que les gens qui n’avaient lu que le reportage de Romero soient en colère contre lui, et c’est pourquoi il devait désormais s’exprimer publiquement, aussi pour protéger sa propre image.

Affirmation : de mauvaises relations avec Hansi Flick ?

Mais ce n’est pas tout. « Ensuite, il a dit que ma relation avec l’entraîneur était très mauvaise, ce qui est totalement faux », a poursuivi de Jong. Sa relation avec l’entraîneur Hansi Flick est tout le contraire de mauvaise, a-t-il expliqué. « Je parle beaucoup avec lui. Vous pouvez l’interroger sur tout cela. C’est totalement faux. »

De Jong a également rejeté les informations selon lesquelles sa cote au sein du club serait mauvaise. « Et puis il a été dit que j’allais recevoir une sanction. Là encore, c’était Gerard Romero, et je tiens à le mentionner parce que je crois qu’il a déjà menti à plusieurs reprises par le passé. »

De Jong a expliqué vouloir évacuer sa frustration et sa colère à travers cet entretien afin de pouvoir se concentrer pleinement sur sa guérison et sur la saison à venir. Le milieu de terrain de 29 ans souffre d’une blessure au genou contractée lors de la Coupe du monde avec la sélection néerlandaise.





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Que se passe-t-il si le Barça recrute Rodri ?

Celle-ci « est extrêmement agaçante », mais il suit un plan clair avec le staff médical du Barça et fait tout pour revenir bientôt sur les terrains. De Jong n’a donné aucune date pour son retour.

Le technicien élégant s’apprête à disputer sa huitième saison chez les Catalans, qu’il a rejoints à l’été 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam pour plus de 80 millions d’euros. De Jong a remporté trois fois le championnat d’Espagne et deux fois la Coupe du Roi avec le Barça. Aller chercher le titre en Ligue des champions est l’objectif affiché.

Dernièrement, des informations ont fait état d’un possible départ de de Jong de Barcelone, faute de place pour lui, si jamais le champion du monde Rodri venait effectivement à rejoindre l’équipe de Flick. Le contenu et le placement de cet entretien ne vont plutôt pas dans le sens d’une fin de parcours de de Jong au Barça. Il a désormais disputé 297 matches officiels pour le champion d’Espagne des deux dernières années ; la saison passée, il a joué 25 des 38 rencontres possibles en Liga en raison de plusieurs périodes d’absence sur blessure.