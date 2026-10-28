Les invités de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 ont désigné le joueur qui mérite d'être qualifié de meilleur joueur saoudien du moment.

Le magazine français « France Football » a organisé la cérémonie de remise des prix du Ballon d'Or 2026 dans la capitale britannique Londres, aux premières heures de la matinée d'hier, mardi.

Le journaliste saoudien Sharji était présent à la cérémonie en tant que représentant des chaînes « Thmanyah », diffuseur de la Roshn Saudi League, où il a tenu à réaliser quelques entretiens avec les invités présents à Londres.

Le journaliste saoudien a demandé qui méritait d'être qualifié de meilleur joueur saoudien, après la participation de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2026 et son sacre en Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 ».

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Les invités se sont accordés sur le choix d'Abdullah Al-Khaibari, milieu de terrain d'Al-Nassr, pour décrocher ce titre, tandis qu'une seule personne a choisi son coéquipier l'attaquant Abdullah Al-Hamdan.

L'un des invités a commenté en plaisantant : « Abdullah Al-Khaibari devrait être présent à la cérémonie, je pense même qu'il est plus grand que le Ballon d'Or. »

Il convient de rappeler qu'Al-Khaibari est considéré comme l'un des éléments importants d'Al-Nassr et de l'équipe nationale saoudienne, et qu'il a participé au sacre de l'Arabie saoudite lors de la dernière Coupe du Golfe arabique, après 23 ans d'absence.